З початку 2026 року за корупцію затримали 26 військових ДПСУ і 69 цивільних, — Демченко

У Державній прикордонній службі з початку 2026 року затримали 95 осіб у справах про корупцію, серед них 26 військовослужбовців і 69 цивільних. За рішеннями судів 53 фігурантів уже притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в інтерв’ю виданню "Укрінформ".

Він зазначив, що відомство самостійно виявляє порушення через підрозділи внутрішньої та власної безпеки, які контролюють діяльність персоналу та реагують на протиправні дії.

За його словами, лише за три місяці цього року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли близько 600 кримінальних проваджень. Вони охоплюють не тільки корупцію, а й інші злочини, зокрема державну зраду, шпигунство та незаконне переправлення людей через кордон.

"Частина з них стосується саме корупційних проявів", — пояснив Демченко.

Окремо прикордонники фіксують спроби підкупу. Від початку року задокументовано 50 таких випадків на загальну суму 7,5 млн грн. Для порівняння, у 2025 році було 95 спроб на 8,5 млн грн, тоді ж затримали 33 військових і 62 цивільних, а 76 особам оголосили підозри.

Відео дня

У ДПСУ наголошують, що перевірки стосуються і нових кандидатів на службу, щоб запобігти потраплянню до підрозділів людей із причетністю до правопорушень.

У 2025 році журналісти повідомляли про перевірки закарпатських митників Василя Пупени та Павла Лайоша через підозри у можливому незаконному збагаченні та оформленні інвалідності для отримання пенсій. За даними розслідування, ДБР проводило обшуки й перевіряло їхнє майно через невідповідність активів задекларованим доходам.

Нагадаємо, після призначення нового керівника державної митниці планують масштабну реформу: протягом 18 місяців усі працівники мають пройти перевірку, переатестацію та конкурсний відбір. Як заявив член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов, це передбачає повне "перезавантаження" служби — оцінюватимуть кваліфікацію працівників, а тих, хто відмовиться від проходження конкурсу, звільнятимуть.