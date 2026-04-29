Работал преподавателем английского: что известно об австралийце, который выпрыгнул из Ратуши во Львове, — СМИ

Иностранец, который накануне упал с башни Ратуши, является 42-летним гражданином Австралии. Он находился в Украине с сентября 2025 года, имел разрешение на временное проживание и работал преподавателем английского языка. Об инциденте сообщил Львовский городской совет, а BBC News Украина обнародовала дополнительные детали.

Мужчина арендовал квартиру, где проживал во время пребывания во Львове. В горсовете уточнили, что происшествие произошло около 20:25. По предварительным данным, мужчина самостоятельно поднялся на башню Ратуши, после чего выпрыгнул со смотровой площадки. На месте происшествия была обнаружена прощальная записка. В ней иностранец извинился за возможные последствия и попросил никого не обвинять в своем поступке. Львовский городской совет выразил соболезнования семье и близким погибшего.

Башня Ратуши является популярной туристической локацией во Львове. Чтобы подняться на смотровую площадку, необходимо преодолеть 408 ступенек, а ее высота составляет 65 метров, откуда открывается панорама города. Случайно упасть с этой высоты практически невозможно. Мужчина упал во внутренний двор Ратуши, поэтому прохожие не стали свидетелями самой трагедии.

Львовский историк и исследователь самоубийств в городе Денис Мандзюк в комментарии BBC News Украина отметил, что не припоминает подобных случаев в современных источниках. По его словам, в конце XIX века фиксировались попытки самоубийств из Ратуши, однако не непосредственно с башни. Известно как минимум о семи таких случаях в период до прихода советской власти.

Впоследствии в прокуратуре уточнили, что гражданин Австралии, который 28 апреля 2026 года поднялся на смотровую площадку здания Львовского городского совета, прыгнул во внутренний двор и от полученных травм скончался на месте. Об инциденте сообщило почетное консульство Австралии во Львове.

"Погибший — 42-летний гражданин Австралии. Он находился в Украине с сентября 2025 года, имел разрешение на временное проживание и работал преподавателем английского языка", — сообщила ВВС News Украина руководитель Галицкой окружной прокуратуры города Львова Юлия Кулинич.

Другие обстоятельства его жизни и возможные мотивы поступка устанавливаются в рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

