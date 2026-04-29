Працював викладачем англійської: що відомо про автралійця, який вистрибнув з Ратуші у Львові, — ЗМІ

Іноземець, який напередодні впав із вежі Ратуші, є 42-річним громадянином Австралії. Він перебував в Україні з вересня 2025 року, мав дозвіл на тимчасове проживання та працював викладачем англійської мови. Про інцидент повідомила Львівська міська рада, а BBC News Україна оприлюднила додаткові деталі.

Чоловік орендував квартиру, де проживав під час перебування у Львові. У міськраді уточнили, що подія сталася близько 20:25. За попередніми даними, чоловік самостійно піднявся на вежу Ратуші, після чого вистрибнув з оглядового майданчика. На місці події було виявлено прощальну записку. У ній іноземець вибачився за можливі наслідки та попросив нікого не звинувачувати у своєму вчинку. Львівська міська рада висловила співчуття родині та близьким загиблого.

Вежа Ратуші є популярною туристичною локацією у Львові. Щоб піднятися на оглядовий майданчик, необхідно подолати 408 сходинок, а її висота становить 65 метрів, звідки відкривається панорама міста. Випадково впасти з цієї висоти практично неможливо. Чоловік упав у внутрішній двір Ратуші, тому перехожі не стали свідками самої трагедії.

Львівський історик і дослідник самогубств у місті Денис Мандзюк у коментарі BBC News Україна зазначив, що не пригадує подібних випадків у сучасних джерелах. За його словами, наприкінці XIX століття фіксувалися спроби самогубств із Ратуші, однак не безпосередньо з вежі. Відомо щонайменше про сім таких випадків у період до приходу радянської влади.

Згодом у прокуратурі уточнили, що громадянин Австралії, який 28 квітня 2026 року піднявся на оглядовий майданчик будівлі Львівської міської ради, стрибнув у внутрішній двір та від отриманих травм помер на місці. Про інцидент повідомило почесне консульство Австралії у Львові.

"Загиблий — 42-річний громадянин Австралії. Він перебував в Україні з вересня 2025 року, мав дозвіл на тимчасове проживання та працював викладачем англійської мови", — повідомила ВВС News Україна керівниця Галицької окружної прокуратури міста Львова Юлія Кулинич.

Інші обставини його життя та можливі мотиви вчинку встановлюються в межах досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

