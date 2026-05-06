"Мое личное решение": мэр Черноморска присоединяется в ряды ВСУ, детали

Мэр Черноморска Василий Гуляев сообщил, что решил вступить в ряды ВСУ.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале 6 мая, где опубликовал соответствующее обращение.

Василий Гуляев в своем обращении рассказал, что кресло городского головы остаются за ним на период службы, а после завершения контракта он собирается вернуться к выполнению своих обязанностей мэра. Также он опроверг слухи, что якобы "прячется от чего-то".

"Я принял решение пойти в Вооруженные силы Украины. Поверьте мне, это мое личное решение, я его для себя принял. Хочу сказать, что уже очень много пишут, что я оставляю пост, еще от чего-то там прячусь. Не прячусь ни от кого и прятаться не буду. Должность, пока я буду служить в Вооруженных силах Украины, остается за мной. В любое время, когда у меня закончится контракт или я вернусь, я вернусь в наш город работать", — сообщил он.

Он заверил, что его "команда остается, будет работать и будет делать город Черноморск замечательным".

"Сейчас мы уже живем более четырех лет этой полномасштабной войны и это очень трудно. И я понимаю жителей нашего города, я с уважением отношусь ко всему, потому что, когда ночью воздушные тревоги, мы понимаем, что надо идти утром на работу, детям в школу, в детские сады. Это очень трудно. Я уверен, что наступит мир и будет наша победа. Тогда мы там будем жить и мы знаем, что наша страна — это европейская страна", — сказал он.

