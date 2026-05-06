"Моє особисте рішення": мер Чорноморська приєднується до лав ЗСУ, деталі

Мер Чорноморська Василь Гуляєв повідомив, що вирішив вступити до лав ЗСУ.

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі 6 травня, де опублікував відповідне звернення.

Василь Гуляєв у своєму зверненні розповів, що крісло міського голови залишаються за ним на період служби, а після завершення контракту він збирається повернутися до виконання своїх обов’язків мера. Також він спростував чутки, що нібито "ховається від чогось".

"Я прийняв рішення піти до Збройних сил України. Повірте мені, це моє особисте рішення, я його для себе прийняв. Хочу сказати, що вже дуже багато пишуть, що я залишаю пост, ще від чогось там ховаюся. Не ховаюся ні від кого і ховатися не буду. Посада, поки я буду служити в Збройних силах України, залишається за мною. В будь-який час, коли в мене закінчиться контракт або я повернусь, я повернусь в наше місто працювати", — повідомив він.

Він запевнив, що його "команда залишається, буде працювати і буде робити місто Чорноморськ чудовим".

"Зараз ми вже живемо більше чотирьох років цієї повноваштабної війни і це дуже важко. І я розумію мешканців нашого міста, я з повагою відношусь до всього, тому що, коли вночі повітряні тривоги, ми розуміємо, що треба йти зранку на працю, дітям до школи, до дячих садочків. Це дуже важко. Я впевнений, що настане мир і буде наша перемога. Тоді ми там будемо жити і ми знаємо, що наша країна – це європейська країна", — сказав він.

