Мужчина принес заключенному наркотики в суд: во время передачи таблетки рассыпались на пол

В Киеве мужчина принес знакомому другу, который находился под стражей, таблетки с метадоном. Он принес наркотические вещества прямо в здание суда.

В то же время во время передачи часть наркотиков упала на пол. Об этом сообщили в полиции Киева.

Мужчина договорился с заключенным о передаче наркотиков прямо во время судебного заседания. Он сложил таблетки метадона в пластиковую емкость, пытаясь выдать их за лекарства. Заседание проходило в Дарницком районном суде.

"Во время заседания фигурант подошел к обвиняемому, который находился в специальном заграждении под конвоем, и передал ему контейнер с таблетками. Действия мужчин заметили военнослужащие Национальной гвардии Украины и требовали показать содержимое емкости. Пытаясь скрыть запрещенные вещества, обвиняемый открыл контейнер и начал класть таблетки в рот, однако правоохранители остановили его. Часть наркотиков выпала на пол", — сообщили в полиции.

В общем правоохранители изъяли 52 таблетки, из них 26 содержали наркотическое средство — метадон.

Разбросанные наркотики Фото: Национальная полиция

Мужчину, который передавал наркотические средства, задержали. Ему сообщили о подозрении по статье незаконное производство, изготовление, приобретение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Ранее Фокус сообщал, что 25-летний одессит Иван Кучук арестован полицией штата Иллинойс по обвинению в незаконном обороте метамфетамина.

Напомним, что в марте после скандальной рекламы блогеров журналисты провели расследование в отношении сети "U420", которая активно развивалась в Украине и привлекла внимание из-за массового продвижения в соцсетях. В ходе исследования выяснилось, что под видом "сувенирной продукции" в магазинах продавали товары с содержанием синтетических каннабиноидов — опасных психотропных веществ, оборот которых запрещен в Украине.

Впоследствии, в апреле Национальная полиция провели обыски в сети "U420", которая продавала опасную продукцию под видом сувениров. В частности, сеть сбыта действовала в Киеве и на территории Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областей.