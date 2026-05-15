Чоловік приніс ув'язненому наркотики в суд: під час передачі таблетки розсипалися на підлогу

У Києві чоловік приніс знайомому другу, який перебував під вартою, таблетки з метадоном. Він приніс наркотичні речовини просто в будівлю суду.

Водночас під час передачі частина наркотиків впала на підлогу. Про це повідомили в поліції Києва.

Чоловік домовився з ув'язненим про передачу наркотиків просто під час судового засідання. Він склав таблетки метадону у пластикову ємність, намагаючись видати їх за ліки. Засідання проходило в Дарницькому районному суду.

"Під час засідання фігурант підійшов до обвинуваченого, який перебував у спеціальному загородженні під конвоєм, та передав йому контейнер із таблетками. Дії чоловіків помітили військовослужбовці Національної гвардії України та вимагали показати вміст ємності. Намагаючись приховати заборонені речовини, обвинувачений відкрив контейнер та почав класти таблетки до рота, однак правоохоронці зупинили його. Частина наркотиків випала на підлогу", — повідомили в поліції.

Загалом правоохоронці вилучили 52 таблетки, з них 26 містили наркотичний засіб — метадон.

Розсипані наркотики Фото: Національна поліція

Чоловіка, що передавав наркотичні засоби, затримали. Йому повідомили про підозру за статтею незаконне виробництво, виготовлення, придбання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

