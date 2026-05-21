"Имена не стираются": Буданов объяснил, как не попасть в список в "красном блокноте" (видео)

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов впервые подробнее прокомментировал историю вокруг своего "красного блокнота", который неоднократно попадал в кадр во время публичных съемок. Глава украинской разведки с юмором заявил, что список людей в нем уже стал "довольно толстым", а главный способ не оказаться среди записей — "любить Украину".

В комментарии журналисту "Апострофа" 21 мая он рассказал, что его так называемый "красный блокнот" продолжает регулярно пополняться новыми именами. Во время общения журналист попросил Буданова уточнить, кто именно входит в список, который уже давно активно обсуждают в соцсетях и медиа. В ответ глава ОП шутливо, но лаконично заявил, что разглашать такие данные нельзя.

"Вы что? Нельзя", — ответил Буданов.

В то же время он подтвердил, что блокнот действительно существует, а сам список со временем только увеличивается. По словам руководителя разведки, он лично вносит туда записи.

"Такой блокнотик. Я же пишу все-таки — он наполняется", — отметил Буданов.

Также бывший глава ГУР дал понять, что попадание в этот перечень является окончательным, ведь имена из списка не удаляются.

Отдельно журналисты спросили, как можно избежать попадания в так называемый "красный блокнот". На это Буданов ответил коротко и с улыбкой: "Любите Украину — и все будет хорошо".

Как выглядит блокнот на рабочем столе Кирилла Буданова Фото: Бабель

"Список пи***асов 2026" на столе Буднова: что об этом известно

Напомним, ранее журналисты издания "Бабель" во время интервью обратили внимание на ярко-красный блокнот с надписью "Список п***в 2026", который лежал прямо на рабочем столе Кирилла Буданова. В общем, его кабинет расположен на втором этаже Офиса президента — в помещении, которое ранее использовал первый помощник президента Сергей Шефир. Также в кадр попали и другие детали интерьера, в частности фотогалерея украинских президентов и руководителей администраций, шахматная доска и икона в рабочей зоне.

Впоследствии в Офисе президента объяснили, что блокнот не содержит никаких реальных списков, а воспринимать надпись на нем буквально не стоит. По словам собеседников, речь идет о шуточном сувенире, который Буданову подарили, а предположения о существовании "тайного реестра" не соответствуют действительности. Более того, подобные блокноты с ироничными надписями свободно продаются в интернете.

Также Фокус писал, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан иронично отреагировал на резонанс вокруг красного блокнота Кирилла Буданова, который журналисты заметили во время интервью "Бабелю". В своей заметке Богдан в шутку заявил, что не понимает только одного — "кто нашел его блокнот и зачем изменили год", чем вызвал активное обсуждение в соцсетях.