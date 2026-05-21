"Імена не стираються": Буданов пояснив, як не потрапити до списку у "червоному блокноті" (відео)

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов уперше детальніше прокоментував історію навколо свого "червоного блокнота", який неодноразово потрапляв у кадр під час публічних зйомок. Очільник української розвідки з гумором заявив, що список людей у ньому вже став "доволі товстим", а головний спосіб не опинитися серед записів — "любити Україну".

У коментарі журналісту "Апостроф" 21 травня він розповів, що його так званий "червоний блокнот" продовжує регулярно поповнюватися новими іменами. Під час спілкування журналіст попросив Буданова уточнити, хто саме входить до списку, який уже давно активно обговорюють у соцмережах та медіа. У відповідь голова ОП жартівливо, але лаконічно заявив, що розголошувати такі дані не можна.

"Ви що? Не можна", — відповів Буданов.

Водночас він підтвердив, що блокнот справді існує, а сам список із часом лише збільшується. За словами керівника розвідки, він особисто вносить туди записи.

"Такий блокнотик. Я ж пишу все-таки — він наповнюється", — зазначив Буданов.

Також колишній очільник ГУР дав зрозуміти, що потрапляння до цього переліку є остаточним, адже імена зі списку не видаляються.

Окремо журналісти запитали, як можна уникнути потрапляння до так званого "червоного блокнота". На це Буданов відповів коротко та з усмішкою: "Любіть Україну — і все буде добре".

Як виглядає блокнот на робочому столі Кирила Буданова Фото: Бабель

"Список пі***асів 2026" на столі Буднова: що про це відомо

Нагадаємо, раніше журналісти видання "Бабель" під час інтерв’ю звернули увагу на яскраво-червоний блокнот із написом "Список п***в 2026", який лежав просто на робочому столі Кирила Буданова. Загалом, його кабінет розташований на другому поверсі Офісу президента — у приміщенні, яке раніше використовував перший помічник президента Сергій Шефір. Також у кадр потрапили й інші деталі інтер’єру, зокрема фотогалерея українських президентів та керівників адміністрацій, шахівниця й ікона у робочій зоні.

Згодом в Офісі президента пояснили, що блокнот не містить жодних реальних списків, а сприймати напис на ньому буквально не варто. За словами співрозмовників, йдеться про жартівливий сувенір, який Буданову подарували, а припущення про існування "таємного реєстру" не відповідають дійсності. Ба більше, подібні блокноти з іронічними написами вільно продаються в інтернеті.

Також Фокус писав, що колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан іронічно відреагував на резонанс навколо червоного блокнота Кирила Буданова, який журналісти помітили під час інтерв’ю "Бабелю". У своєму дописі Богдан жартома заявив, що не розуміє лише одного — "хто знайшов його блокнот і навіщо змінили рік", чим спричинив активне обговорення у соцмережах.