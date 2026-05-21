40 суток: Буданов объяснил, сколько надо времени, чтобы вложить кому-то в голову нужную мысль

Глава Офиса президента Кирилл Буданов объяснил, что Россию нельзя недооценивать в сфере когнитивной войны, поскольку страна имеет многолетний опыт информационного воздействия и системной пропаганды. Но повлиять можно на любого.

Такое мнение Буданов высказал во время Kyiv Stratcom Forum 2026, который организует Центр стратегических коммуникаций. Он говорил о когнитивной войне и как в ней можно противостоять России.

Буданов выступил на форуме по безопасности

По его словам, российские власти годами формировали искаженное восприятие истории как среди собственного населения, так и за рубежом. Он отметил, что многие люди в мире до сих пор воспринимают серьезно нарративы об "историческом величии" России и ее исключительности.

"Они сильны в когнитивной войне, и не надо их недооценивать. У них исторический опыт в этом — один из лучших в мире", — сказал он.

Буданов пояснил, что Россия строит долгосрочные информационные конструкции, основанные на "квазиисторическом" восприятии событий. По его мнению, именно поэтому мир долгое время был готов воспринимать навязанную Кремлем версию реальности. А россияне воспринимают ее до сих пор.

Відео дня

"Общество такое, какое есть. Общество живет телевизором, который создает для них эта верхушка. И все еще они все еще верят в мощь Российской Федерации, что она вот, ну, вот еще немножко и что-то такое сделает, но уже все же начинаются мысли, что ну может и сделает, но точно что-то идет не так", — пояснил Буданов.

Он объяснил, что будет происходить в РФ, когда война закончится, а миллионы россиян останутся с ложными мыслями вложенными в голову.

"Просто другую картинку начнут. Если им начать показывать, все изменится. Ну, но пока что этого, как мы видим, не будет. Поэтому будем жить с той реальностью, которая есть", — сказал Буданов.

Глава ОП рассказал, что на самом деле для того, чтобы изменить мнение человека, надо не так много времени.

"Согласно психологии сознание человека работает очень интересно. Любой человек, то есть для кого-то это два дня, но не более чем 40 суток нужно для того, чтобы любой человек поверил в любую мысль. Вот в чем вся проблема. Если вы будете плюс-минус 40 дней какой-то посыл давать, он зайдет и он осядет очень глубоко в сознании человека", — отметил Буданов.

Также он рассказал, что записывает в свой красный блокнот, который стал популярным после того, как появился в СМИ, но сказал, что "нельзя узнать", кто есть в этом списке.

"Он толстый, я вам так скажу... толстенький такой блокнотик. Я же пишу, то он наполняется", — сказал Буданов, а когда его спросили, что надо сделать, чтобы туда не попасть, то сказал: "Любите Украину и все будет хорошо".

На этом же форуме Буданов объяснял, что в Кремле "снижается планка" их стратегических планов в отношении Украины.

ТакжеФокус писал, что Украина постепенно выходит из так называемой "ловушки разрешений", когда Киеву нужно было получать одобрение американских союзников на дальнобойные удары по РФ оружием их производства.