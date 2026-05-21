40 діб: Буданов пояснив, скільки треба часу, щоб вкласти комусь у голову потрібну думку

Очільник Офісу президента Кирило Буданов пояснив, що Росію не можна недооцінювати у сфері когнітивної війни, оскільки країна має багаторічний досвід інформаційного впливу та системної пропаганди. Але вплинути можна на будь кого.

Таку думку Буданов висловив під час Kyiv Stratcom Forum 2026, який організовує Центр стратегічних комунікацій. Він говорив про когнітивну війну та як в ній можна протистояти Росії.

За його словами, російська влада роками формувала викривлене сприйняття історії як серед власного населення, так і за кордоном. Він зазначив, що багато людей у світі досі сприймають серйозно наративи про "історичну велич" Росії та її винятковість.

"Вони сильні у когнітивній війні, і не треба їх недооцінювати. У них історичний досвід у цьому — один із найкращих у світі", — сказав він.

Буданов пояснив, що Росія будує довгострокові інформаційні конструкції, засновані на "квазіісторичному" сприйнятті подій. На його думку, саме тому світ тривалий час був готовий сприймати нав’язану Кремлем версію реальності. А росіяни сприймають її досі.

"Суспільство таке, яке є. Суспільство живе телевізором, яке створює для них ця верхівка. І все ще вони все ще вірять в міць Російської Федерації, що вона от, ну, от ще трошки і щось таке зробить, але вже все ж таки починаються думки, що ну може і зробить, але точно щось йде не так", - пояснив Буданов.

Він пояснив, що відбуватиметься в РФ, коли війна закінчиться, а мільйони росіян залишаться із хибними думками вкладеними в голову.

"Просто іншу картинку почнуть. Якщо їм почати показувати, все зміниться. Ну, але поки що цього, як ми бачимо, не буде. Тож будемо жити з тією реальністю, яка є", - сказав Буданов.

Очільник ОП розповів, що насправді для того, щоб змінити думку людини, треба не так багато часу.

"Згідно психології свідомість людини працює дуже цікаво. Будь-яка людина, тобто для когось це два дні, але не більше не більше ніж 40 діб потрібно для того, щоб будь-яка людина повірила в будь-яку думку. От в чому вся проблема. Якщо ви будете плюс-мінус 40 днів якийсь посил давати, він зайде і він осяде дуже глибоко в свідомості людини", — зазначив Буданов.

Також він розповів, що записує в свій червоний записничок, який став популярним після того, як з'явився у ЗМІ, але сказав, що "не можна дізнатись", хто є в тому списку.

"Він товстий, я вам так скажу… товстенький такий блокнотик. Я ж пишу, то він наповнюється", - сказав Буданов, а коли його спитали, що треба зробити, щоб туди не потрапити, то сказав: "Любіть Україну і все буде добре".

На цьому ж форумі Буданов пояснював, що в Кремлі "знижується планка" їх стратегічних планів щодо України.

