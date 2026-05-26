Проверки ТЦК на блокпостах: имеют ли право останавливать авто и требовать документы

В Украине работники территориальных центров комплектования не имеют законных полномочий самостоятельно останавливать автомобили на блокпостах. Такое право принадлежит исключительно полицейским, а проверка документов возможна только при определенных законом условиях.

Об этом заявила адвокат Юлия Антонюк в комментарии УНИАН.

Кто имеет право останавливать авто Украине

По ее словам, право останавливать транспортные средства предусмотрено статьей 35 закона "О Национальной полиции" и не распространяется на работников ТЦК.

Антонюк объяснила, что на блокпостах обычно работают совместные группы полиции и военных. После остановки автомобиля полицейские могут привлекать представителей ТЦК для проверки военно-учетных документов. В то же время, по словам адвоката, для самой остановки должны быть законные основания.

"Правоохранители не могут делать это, руководствуясь только собственным желанием", — отметила она.

Юрист добавила, что порядок проверки документов и осмотра транспорта во время военного положения регулируют закон "О правовом режиме военного положения" и постановления Кабмина №1455 и №1456. Они определяют правила работы официальных блокпостов и перечень лиц, которые имеют право проводить проверки.

Законны ли мобильные блокпосты

По словам Антонюк, так называемые мобильные блокпосты не предусмотрены ни одним нормативно-правовым актом.

"Поэтому на таких блокпостах мы не можем говорить о законности проверки документов или осмотра транспортных средств", — сказала адвокат.

Она также отметила, что если блокпост создан незаконно, водитель имеет право не останавливать автомобиль. В таких случаях, по ее словам, правоохранители могут составить административный протокол о невыполнении требования об остановке транспорта. Теоретически возможно преследование или попытки перекрыть движение, но на практике это случается редко, особенно в городах.

Что делать в случае остановки

Антонюк советует в случае остановки спокойно уточнять, кто именно проводит проверку, требовать служебное удостоверение и объяснения правовых оснований остановки. Также она рекомендует фиксировать события на видео и, в случае признаков превышения полномочий, вызывать полицию и обращаться к адвокату.

Если человека доставили в ТЦК, адвокат советует ехать туда вместе с защитником. Она добавила, что во многих случаях после вручения повестки люди могут спокойно покинуть ТЦК, а дальнейшие вопросы решаются в рабочем порядке.

Недавние изменения в мобилизации: что известно

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает реформу ТЦК и перевод части мобилизационных процедур в цифровой формат. В частности, речь идет об электронных повестках, видеофиксации взаимодействия с работниками центров комплектования и возможность обжаловать их действия.

Кроме того, депутаты предложили создать Единый реестр мобилизационных потребностей. В нем планируют отображать порядок мобилизации, правила призыва и ограничения для военнообязанных.

Также в парламенте зарегистрировали законопроект №15237 "О справедливом бронировании и участии в обороне". Документ предлагает изменить правила бронирования от мобилизации и оставить право на отсрочку только для работников критической инфраструктуры, резервистов и граждан, которые поддерживают армию через специальные программы.