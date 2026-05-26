Перевірки ТЦК на блокпостах: чи мають право зупиняти авто та вимагати документи

В Україні працівники територіальних центрів комплектування не мають законних повноважень самостійно зупиняти автомобілі на блокпостах. Таке право належить виключно поліцейським, а перевірка документів можлива лише за визначених законом умов.

Про це заявила адвокат Юлія Антонюк у коментарі УНІАН.

Хто має право зупиняти авто Україні

За її словами, право зупиняти транспортні засоби передбачене статтею 35 закону "Про Національну поліцію" і не поширюється на працівників ТЦК.

Антонюк пояснила, що на блокпостах зазвичай працюють спільні групи поліції та військових. Після зупинки автомобіля поліцейські можуть залучати представників ТЦК для перевірки військово-облікових документів. Водночас, за словами адвокатки, для самої зупинки мають бути законні підстави.

"Правоохоронці не можуть робити це, керуючись лише власним бажанням", — зазначила вона.

Юристка додала, що порядок перевірки документів та огляду транспорту під час воєнного стану регулюють закон "Про правовий режим воєнного стану" та постанови Кабміну №1455 і №1456. Вони визначають правила роботи офіційних блокпостів і перелік осіб, які мають право проводити перевірки.

Чи законні мобільні блокпости

За словами Антонюк, так звані мобільні блокпости не передбачені жодним нормативно-правовим актом.

"Тому на таких блокпостах ми не можемо говорити про законність перевірки документів чи огляду транспортних засобів", — сказала адвокатка.

Вона також зазначила, що якщо блокпост створений незаконно, водій має право не зупиняти автомобіль. У таких випадках, за її словами, правоохоронці можуть скласти адміністративний протокол про невиконання вимоги щодо зупинки транспорту. Теоретично можливе переслідування чи спроби перекрити рух, але на практиці це трапляється рідко, особливо у містах.

Що робити у разі зупинки

Антонюк радить у разі зупинки спокійно уточнювати, хто саме проводить перевірку, вимагати службове посвідчення та пояснення правових підстав зупинки. Також вона рекомендує фіксувати події на відео та, у разі ознак перевищення повноважень, викликати поліцію й звертатися до адвоката.

Якщо людину доставили до ТЦК, адвокатка радить їхати туди разом із захисником. Вона додала, що в багатьох випадках після вручення повістки люди можуть спокійно залишити ТЦК, а подальші питання вирішуються у робочому порядку.

Нещодавні зміни у мобілізації: що відомо

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає реформу ТЦК та переведення частини мобілізаційних процедур у цифровий формат. Зокрема, йдеться про електронні повістки, відеофіксацію взаємодії з працівниками центрів комплектування та можливість оскаржувати їхні дії.

Крім того, депутати запропонували створити Єдиний реєстр мобілізаційних потреб. У ньому планують відображати порядок мобілізації, правила призову та обмеження для військовозобов’язаних.

Також у парламенті зареєстрували законопроєкт №15237 "Про справедливе бронювання та участь в обороні". Документ пропонує змінити правила бронювання від мобілізації та залишити право на відстрочку лише для працівників критичної інфраструктури, резервістів і громадян, які підтримують армію через спеціальні програми.