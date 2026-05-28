Минсоцполитики анонсировало реформу: в Украине планируют изменить систему военных пенсий

В Кабмине готовят масштабную реформу специальных пенсий для военных.

Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в интервью АрмияInform.

По его словам, государство уже сейчас формирует устойчивую систему социальной поддержки на многие годы для тех, кто сейчас защищает страну, но вскоре вернется с фронта.

Ведь в Украине сегодня военную пенсию могут получить только кадровые военные, которые имеют не менее 25 лет стажа. О том, что многие украинские военные, которые ушли на фронт после начала полномасштабной войны, не подпадают под эти условия и не могут получить специальное пенсионное обеспечение.

Ведь действующая система не учитывает боевой вклад таких военных, признают в Минсоцполитики

Відео дня

"Сегодня военный, который прошел фронт и отслужил 2-3 года, может вообще не иметь права на пенсию за выслугу, потому что закон требует минимум 25 лет службы", — заявил Денис Улютин.

Пенсии для военных в Украине: что планирует изменить Правительство

Как рассказал профильный руководитель министерства, Правительство планирует создать в будущем систему спецпенсий, которая будет накопительной. Государство или работодатель будут платить взносы на индивидуальные пенсионные счета военных, а средства будут сохраняться даже в случае смены профессии.

Министр пояснил, что главная идея заключается в том, что каждый год службы будет формировать отдельную часть пенсионных накоплений. Поэтому даже если человек не дотягивает до полной выслуги, его служба в армии все равно будет учтена в будущей пенсии.

Кроме того, Кабмин просчитывает возможность увеличить выплаты для участников боевых действий. Ведь сегодня они относительно низкие и не соответствуют уровню рисков и нагрузки военных.

Улютин заявил, что размер доплат планируют привязать к фактическому боевому стажу и участию в боевых действиях.

"И отдельно хочу подчеркнуть, что люди, которые уже получают специальные пенсии, ничего не теряют. Все назначенные выплаты сохраняются. Для тех, кто сейчас служит, переход будет постепенным. Годы службы до запуска реформы будут считаться по старым правилам, после запуска — по новым", — сказал министр.

По его словам, Правительством предусмотрен переходный период, который может длиться 12-13 лет, чтобы избежать резкой нагрузки на бюджет и дать возможность адаптации к новой системе.

Законопроект сейчас находится на финальном этапе подготовки, а старт пенсионной реформы могут объявить уже в этом году.

Реформа мобилизации: что известно

Напомним, что с 1 июня правила мобилизации в Украине существенно не изменятся. Как и раньше, мобилизация будет касаться мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, состоящих на воинском учете и не имеющих законных оснований для отсрочки.

В то же время в Министерстве обороны анонсировали обновление сервиса "Резерв+". Новые функции приложения обещают представить уже в начале июня. Пока в ведомстве не раскрывают деталей, но первые анонсы должны появиться в течение первой недели лета.

Зато Федоров озвучил нардепам план реформ в армии. Среди реформ, которые ожидаются в армии, изменят систему денежного обеспечения для бойцов на передовой, а также для командиров разных уровней и вплоть до Главнокомандующего. При этом выяснилось, что часть вопросов отложат еще на две недели.