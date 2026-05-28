Мінсоцполітики анонсувало реформу: в Україні планують змінити систему військових пенсій

В Кабміні готують масштабну реформу спеціальних пенсій для військових.

Про це розповів міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін в інтерв’ю АрміяInform.

За його словами, держава вже зараз формує сталу систему соціальної підтримки на багато років для тих, хто зараз захищає країну, але незабаром повернеться з фронту.

Адже в Україні сьогодні військову пенсію можуть отримати тільки кадрові військові, які мають щонайменше 25 років стажу. Про те, багато українських військових, які пішли на фронт після початку повномасштабної війни, не підпадають під ці умови та не можуть отримати спеціальне пенсійне забезпечення.

Адже чинна система не враховує бойовий внесок таких військових, визнають у Мінсоцполітики

"Сьогодні військовий, який пройшов фронт і відслужив 2–3 роки, може взагалі не мати права на пенсію за вислугу, тому що закон вимагає мінімум 25 років служби", — заявив Денис Улютін.

Пенсії для військових в Україні: що планує змінити Уряд

Як розповів профільний керівник міністерства, Уряд плану створити у майбутньому систему спецпенсій, яка буде накопичувальною. Держава або роботодавець будуть платити внески на індивідуальні пенсійні рахунки військових, а кошти будуть зберігатися навіть у разі зміни професії.

Міністр пояснив, що головна ідея полягає у тому, що кожен рік служби буде формувати окрему частину пенсійних накопичень. Тож навіть, навіть якщо людина не дотягує до повної вислуги, її служба в армії все одно буде врахована у майбутній пенсії.

Крім того, Кабмін прораховує можливість збільшити виплати для учасників бойових дій. Адже сьогодні вони відносно низькі та не відповідають рівню ризиків і навантаження військових.

Улютін заявив, що розмір доплат планують прив’язати до фактичного бойового стажу та участі в бойових діях.

"І окремо хочу підкреслити, що люди, які вже отримують спеціальні пенсії, нічого не втрачають. Усі призначені виплати зберігаються. Для тих, хто зараз служить, перехід буде поступовим. Роки служби до запуску реформи рахуватимуться за старими правилами, після запуску — за новими", — сказав міністр.

За його словами, Урядом передбачено перехідний період, який може тривати 12–13 років, щоб уникнути різкого навантаження на бюджет і дати можливість адаптації до нової системи.

Законопроєкт наразі перебуває на фінальному етапі підготовки, а старт пенсійної реформи можуть оголосити вже цього року.

