"Три года я выступал против Украины": духовный советник Трампа приехал в Одессу и рассказал о смене позиции

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс приехал 29 мая в Одессу и рассказал, как за последнее время изменилась его позиция по Украине.

В Одессе Марк Бернс принял участие в третьем ежегодном форуме Black Sea Security Forum — крупнейшем форуме по безопасности Черноморского региона. Об этом пишет агентство Укринформ.

Выступая в рамках события, духовный советник Трампа признался публично, что на протяжении трех лет выступал против Украины и что помощь Киеву не соответствует концепции America First. Однако сейчас его мнение изменилось.

"Три года я выступал против Украины. Три года я заявлял, что поддержка Украины не соответствует политике America First. Но когда я приехал в Украину, когда увидел лица мужчин и женщин, я понял, что Украина — это гораздо больше, чем красно-желто-голубая карта, которую показывают на CNN", — заявил Бернс.

Теперь пастор считает, что помощь Украине вполне соответствует концепции America First. По его мнению, это помогает украинцам предотвратить гораздо более масштабный конфликт, обезопасив Европу от нападения России, а США — от вмешательства своих военных в такую войну.

Бернс отметил, что такое мнение он донес и до самого Трампа, а также до Конгресса США и ряда американских сенаторов. Он осудил массированные атаки РФ на украинские города и населенные пункты.

"Украине нужны системы противоракетной обороны. Ей нужно все необходимое для гарантий безопасности, чтобы Россия больше никогда не смогла повторить это", — заявил пастор.

Он также добавил, что если Россию не остановить сейчас, то агрессия распространится на Молдову, Польшу и страны Балканского региона.

Black Sea Security Forum в Одессе: что известно о событии

29 мая стартовал уже третий ежегодный форум Black Sea Security Forum, который является международной площадкой по безопасности. В этом году событие проходит в Одесском национальном академическом театре оперы и балета, пишет "Суспільне".

В этом году мероприятие объединило более 1200 человек, которыми стали политики, дипломаты, послы, военнослужащие, аналитики, эксперты и журналисты из Украины, Европы и других стран мира. Кроме Марка Бернса, из США в Одессу также приехали сенаторы США Ричард Блюменталь и Марк Келли, конгрессмен Джим Гаймс и временно поверенный в делах посольства США в Украине Джули Дэвис.

Стоит напомнить, что Марк Бернс не впервые приехал в Украину. Ранее он совершил визит в марте 2025 года, в рамках которого посетил Бучу, Ирпень и Бородянку Киевской области.

Также ранее Бернс предсказал судьбу российского диктатора Владимира Путина, заявив, что его ждет такая же участь, как и Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и Бенито Муссолини.