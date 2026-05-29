"Три роки я виступав проти України": духовний радник Трампа приїхав до Одеси і розповів про зміну позиції

Особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс приїхав 29 травня до Одеси і розповів, як за останній час змінилася його позиція щодо України.

В Одесі Марк Бернс взяв участь у третьому щорічному форумі Black Sea Security Forum — найбільшому безпековому форумі Чорноморського регіону. Про це пише агентство Укрінформ.

Виступаючи у межах події, духовний радник Трампа зізнався публічно, що упродовж трьох років виступав проти України і що допомога Києву не відповідає концепції America First. Однак зараз його думка змінилася.

"Три роки я виступав проти України. Три роки я заявляв, що підтримка України не відповідає політиці America First. Але коли я приїхав до України, коли побачив обличчя чоловіків і жінок, я зрозумів, що Україна — це набагато більше, ніж червоно-жовто-блакитна мапа, яку показують на CNN", — заявив Бернс.

Тепер пастор вважає, що допомога Україні цілком відповідає концепції America First. На його думку, це допомагає українцям запобігти набагато масштабнішому конфлікту, убезпечивши Європу від нападу Росії, а США — від втручання своїх військових у таку війну.

Бернс наголосив, що таку думку він доніс і до самого Трампа, а також до Конгресу США та низки американських сенаторів. Він засудив масовані атаки РФ на українські міста та населені пункти.

"Україні потрібні системи протиракетної оборони. Їй потрібне все необхідне для гарантій безпеки, щоб Росія більше ніколи не змогла повторити це", — заявив пастор.

Він також додав, що якщо Росію не зупинити зараз, то агресія розповсюдиться на Молдову, Польщу та країни Балканського регіону.

Black Sea Security Forum в Одесі: що відомо про подію

29 травня стартував вже третій щорічний форум Black Sea Security Forum, який є міжнародним безпековим майданчиком. Цього року подія відбувається в Одеському національному академічному театрі опери та балету, пише "Суспільне".

У цьому році захід об'єднав понад 1200 людей, якими стали політики, дипломати, посли, військовослужбовці, аналітики, експерти та журналісти з України, Європи та інших країн світу. Окрім Марка Бернса, зі США до Одеси також приїхали сенатори США Річард Блюменталь та Марк Келлі, конгресмен Джим Гаймс та тимчасово повірена у справах посольства США в Україні Джулі Девіс.

Варто нагадати, що Марк Бернс не вперше приїхав до України. Раніше він здійснив візит у березні 2025 року, в межах якого відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку на Київщині.

Також раніше Бернс передбачив долю російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що його чекає така ж участь, як і Адольфа Гітлера, Йосипа Сталіна і Беніто Муссоліні.