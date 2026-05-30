"Уклонист" ждал ГПСУ на дереве: медведица сорвала его попытку пересечения границы с Румынией

При попытке незаконно пересечь украинско-румынскую границу житель Киева оказался в неожиданной ситуации — его маршрут прервала встреча с медведицей. Спасаясь от дикого животного, мужчина вылез на дерево и обратился за помощью к пограничникам.

Как рассказали в Государственной пограничной службе, инцидент произошел на горном участке границы с Румынией. Житель Киева пытался незаконно покинуть территорию Украины, выбрав маршрут вне официальных пунктов пропуска.

Мужчина отправился в направлении государственной границы через труднодоступную горную местность. Во время ночного перехода он неожиданно наткнулся на медведицу. Испугавшись возможной атаки дикого животного, киевлянин залез на дерево, где находился некоторое время, не имея возможности безопасно продолжить движение.

Находясь на высоте, мужчина позвонил за помощью. На вызов оперативно отреагировали военнослужащие Мукачевского пограничного отряда, которые отправились к указанному месту.

Відео дня

На момент прибытия пограничников медведицы поблизости уже не было. Правоохранители помогли мужчине спуститься с дерева и доставили его в пограничное подразделение для выяснения обстоятельств происшествия.

Во время общения с пограничниками задержанный объяснил, что заблудился в горах. На вопрос о том, действительно ли он встретил медведицу, мужчина ответил утвердительно. Также он пожаловался на сложности со связью в горной местности, из-за чего не всегда мог дозвониться или принять звонок.

По факту попытки незаконного пересечения государственной границы в отношении жителя столицы составлен административный протокол. В дальнейшем его действиям будет дана соответствующая правовая оценка согласно действующему законодательству.

Сколько мужчин сбежало за границу с начала войны в Украине — статистика ГПСУ

Напоминаем, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину пограничники зафиксировали более 68 тысяч случаев попыток незаконного пересечения государственной границы. Большинство таких инцидентов происходит вне пунктов пропуска, в частности на так называемом "зеленом" участке границы, который остается наиболее проблемным.

По данным Государственной пограничной службы Украины, больше всего нарушений фиксируется на направлении границы с Румынией, где задержано около 30 тысяч человек. В ведомстве также отмечают, что часть граждан пытается пересечь границу при содействии "проводников", которые за деньги организуют незаконные маршруты.

Среди других резонансных случаев попыток незаконного пересечения границы пограничники зафиксировали инцидент в Одесской области, где мужчину призывного возраста пытались вывезти в Молдову, выдавая его за 71-летнюю женщину. Его переодели в женскую одежду и закутали в платок, чтобы пройти контроль в пункте пропуска "Новые Трояны".

Стоит заметить, что в прошлом году в Украине фиксировалась тенденция к постепенному уменьшению количества попыток незаконного пересечения государственной границы, после пиковых показателей в августе.