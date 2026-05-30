"Ухилянт" чекав на ДПСУ на дереві: ведмедиця зірвала його спробу перетину кордону з Румунією

Під час спроби незаконно перетнути українсько-румунський кордон житель Києва опинився у несподіваній ситуації — його маршрут перервала зустріч із ведмедицею. Рятуючись від дикої тварини, чоловік виліз на дерево та звернувся по допомогу до прикордонників.

Як розповіли у Державній прикордонній службі, інцидент стався на гірській ділянці кордону з Румунією. Житель Києва намагався незаконно залишити територію України, обравши маршрут поза офіційними пунктами пропуску.

Чоловік вирушив у напрямку державного кордону через важкодоступну гірську місцевість. Під час нічного переходу він несподівано натрапив на ведмедицю. Злякавшись можливої атаки дикої тварини, киянин заліз на дерево, де перебував деякий час, не маючи можливості безпечно продовжити рух.

Перебуваючи на висоті, чоловік зателефонував по допомогу. На виклик оперативно відреагували військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону, які вирушили до вказаного місця.

Відео дня

На момент прибуття прикордонників ведмедиці поблизу вже не було. Правоохоронці допомогли чоловікові спуститися з дерева та доставили його до прикордонного підрозділу для з'ясування обставин події.

Під час спілкування з прикордонниками затриманий пояснив, що заблукав у горах. На запитання про те, чи дійсно він зустрів ведмедицю, чоловік відповів ствердно. Також він поскаржився на складнощі зі зв'язком у гірській місцевості, через що не завжди міг додзвонитися або прийняти дзвінок.

За фактом спроби незаконного перетину державного кордону щодо жителя столиці складено адміністративний протокол. Надалі його діям буде надано відповідну правову оцінку згідно з чинним законодавством.

Скільки чоловіків втекто за кордон зпочатку війни в Україні — статистика ДПСУ

Нагадуємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прикордонники зафіксували понад 68 тисяч випадків спроб незаконного перетину державного кордону. Більшість таких інцидентів відбувається поза пунктами пропуску, зокрема на так званій "зеленій" ділянці кордону, яка залишається найбільш проблемною.

За даними Державної прикордонної служби України, найбільше порушень фіксується на напрямку кордону з Румунією, де затримано близько 30 тисяч осіб. У відомстві також зазначають, що частина громадян намагається перетнути кордон за сприяння "провідників", які за гроші організовують незаконні маршрути.

Серед інших резонансних випадків спроб незаконного перетину кордону прикордонники зафіксували інцидент на Одещині, де чоловіка призовного віку намагалися вивезти до Молдови, видаючи його за 71-річну жінку. Його переодягнули в жіночий одяг і закутали в хустку, щоб пройти контроль у пункті пропуску "Нові Трояни".

Варто зауважити, що в минулому році в Україні фіксувалася тенденція до поступового зменшення кількості спроб незаконного перетину державного кордону, після пікових показників у серпні.