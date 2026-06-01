Лето приходит: синоптик Диденко рассказала, какой будет погода 2 июня

2 июня в Украине ожидается потепление относительно первого летнего дня. Небольшой очаг более холодной погоды останется на Западе Украины.

При этом в западных областях, а также в Одесской области могут быть дожди. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Премьера лета состоится под наши теплые аплодисменты, потому что скромные дебютанты-градусы уже избавляются от зависимости от холодных предшественников и решили идти самостоятельной дорогой, летней", — отметила она.

В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +20+24 градусов, на Западе она будет достигать +17+20 градусов тепла.

Ветер будет южным, но при этом не очень сильным, максимум — умеренным.

В Киеве 2 июня предполагается сухая, преимущественно солнечная, погода с максимальной температурой воздуха +20+22 градуса.

"Самая оптимальная синоптическая ситуация — зелени много, цветов много, даже сорняки красивые, жары нет, солнца много, зеленого лука с нежным укропом много, клубника манит фолиевой кислотой, которая (по Вики) участвует в выработке "гормонов радости" (серотонина), улучшает настроение, помогает бороться со стрессом и хронической усталостью. Ну, и наконец-то можно варить борщ с молоденькой ботвой!" — отметила синоптик.

В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что 2 июня будет преобладать сухая погода, лишь на западе и юго-западе страны в зоне влияния атмосферного фронта пройдут дожди.

Погода на 2 июня Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Напомним, что ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух рассказала, что этим летом украинцам стоит готовиться к температурам, которые могут превышать средние многолетние показатели, а также к росту рисков опасных погодных явлений. Наибольшее отклонение от климатической нормы прогнозируют в западных областях, где к тому же может продолжиться засуха.

Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказывал, что июнь в Украине ожидается теплым — средняя температура составит от +19 до +23 градусов, хотя месяц будет богатым на осадки. Уже в начале месяца на погоду будет влиять циклон из Западной Европы, который принесет дожди и местами грозы, одновременно способствуя поступлению теплых воздушных масс. По прогнозу синоптика, количество осадков в большинстве регионов будет соответствовать климатической норме или даже превышать ее, а в Карпатах может выпасть до 171 мм дождя.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что лето начнется с комфортного тепла без сильной жары. В частности, столбики термометров будут показывать от +19...+23 градуса. Однако, 1 июня прогнозируются и дожди, которые одновременно могут пройти в западных и восточных регионах Украины.