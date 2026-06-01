Літо приходить: синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода 2 червня

2 червня в Україні очікується потепління відносно першого літнього дня. Невеликий осередок холоднішої погоди залишиться на Заході України.

При цьому у західних областях, а також на Одещині можуть бути дощі. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

"Прем'єра літа відбудеться під наші теплі оплески, бо скромні дебютанти-градуси вже позбуваються залежності від холодних попередників і вирішили йти самостійною дорОгою, літньою", — відзначила вона.

Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +20+24 градусів, на Заході вона сягатиме +17+20 градусів тепла.

Вітер буде південним, але при цьому не дуже сильним, максимум — помірним.

У Києві 2 червня передбачається суха, переважно сонячна, погода з максимальною температурою повітря +20+22 градуси.

"Найоптимальніша синоптична ситуація — зелені багато, квітів багато, навіть бур'яни красиві, спеки нема, сонця багато, зеленої цибулі з ніжним кропом багато, полуниця манить фолієвою кислотою, яка (за Вікі) бере участь у виробленні "гормонів радості" (серотоніну), покращує настрій, допомагає боротися зі стресом і хронічною втомою. Ну, й нарешті можна варити борщ з молоденькою гичкою!" — зазначила синоптикиня.

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що 2 червня переважатиме суха погода, лише на заході та південному заході країни в зоні впливу атмосферного фронту пройдуть дощі.

Погода на 2 червня Фото: Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, що раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України Віра Балабух розповіла, що цього літа українцям варто готуватися до температур, які можуть перевищувати середні багаторічні показники, а також до зростання ризиків небезпечних погодних явищ. Найбільше відхилення від кліматичної норми прогнозують у західних областях, де до того ж може продовжитися посуха.

Раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповідав, що червень в Україні очікується теплим — середня температура становитиме від +19 до +23 градусів, хоча місяць буде багатим на опади. Уже на початку місяця на погоду впливатиме циклон із Західної Європи, який принесе дощі та місцями грози, водночас сприяючи надходженню теплих повітряних мас. За прогнозом синоптика, кількість опадів у більшості регіонів відповідатиме кліматичній нормі або навіть перевищуватиме її, а в Карпатах може випасти до 171 мм дощу.

Крім того, синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що літо розпочнеться з комфортного тепла без сильної спеки. Зокрема, стовпчики термометрів показуватимуть від +19…+23 градуси. Однак, 1 червня прогнозуються й дощі, які одночасно можуть пройти в західних і східних регіонах України.