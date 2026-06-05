В Украине появится новый праздник: кого будут поздравлять уже 11 июня

В Украине 11 июня может стать Днем Сил беспилотных систем. Это предусмотрено проектом указа Президента Украины.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, Украина первой в мире создала Силы беспилотных систем как отдельный род войск. Также она заявила, что СБС первыми продемонстрировали, как с помощью нелинейных подходов можно противостоять ядерной державе.

Свириденко отметила, что новый праздник будет посвящен военным, которые изменили подходы к ведению войны.

"11 июня станет Днем Сил беспилотных систем — праздником тех, кто изменил правила игры. Тех, кто перевернул стол старых военных теорий", — сообщила она.

По словам премьер-министра, речь идет о специалистах, которые занимаются разведкой, планированием и проведением операций, разработкой технологий, а также применением беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов.

Відео дня

Она добавила, что Силы беспилотных систем обеспечивают поражение техники, логистики и штабов противника как на передовой, так и в тылу.

"Вы не только уничтожаете врага, вы делаете так, чтобы мир это видел и верил в Украину", — заявила Свириденко.

Напомним, 3 июня ударные беспилотники атаковали Санкт-Петербург. Под удар попал "Петербургский нефтяной терминал" — один из крупнейших комплексов перевалки нефтепродуктов в Балтийском регионе. После атаки над городом поднялся густой черный дым, а российское издание Astra на основе OSINT-анализа подтвердило попадание по территории терминала. Атака произошла в день открытия Петербургского международного экономического форума, который продлился до 6 июня.

В ночь на 30 мая Силы беспилотных систем Украины нанесли удар по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области. По предварительным данным, среди пораженных целей были ракетный комплекс "Искандер" и два самолета Ту-142.

В тот же день украинские беспилотники атаковали ряд объектов на территории РФ и в оккупированном Крыму. В частности, под удар попал танкер так называемого "теневого флота", а также нефтебазы в Таганроге и Феодосии.