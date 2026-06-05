В Україні з'явиться нове свято: кого вітатимуть уже 11 червня

В Україні 11 червня може стати Днем Сил безпілотних систем. Це передбачено проєктом указу Президента України.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, Україна першою у світі створила Сили безпілотних систем як окремий рід військ. Також вона заявила, що СБС першими продемонстрували, як за допомогою нелінійних підходів можна протистояти ядерній державі.

Свириденко зазначила, що нове свято буде присвячене військовим, які змінили підходи до ведення війни.

“11 червня стане Днем Сил безпілотних систем — святом тих, хто змінив правила гри. Тих, хто перевернув стіл старих військових теорій”, — повідомила вона.

За словами прем’єр-міністра, йдеться про фахівців, які займаються розвідкою, плануванням і проведенням операцій, розробкою технологій, а також застосуванням безпілотних літальних апаратів і наземних роботизованих комплексів.

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Вона додала, що Сили безпілотних систем забезпечують ураження техніки, логістики та штабів противника як на передовій, так і в тилу.

“Ви не лише нищите ворога, ви робите так, щоб світ це бачив і вірив в Україну”, — заявила Свириденко.

Нагадаємо, 3 червня ударні безпілотники атакували Санкт-Петербург. Під удар потрапив "Петербурзький нафтовий термінал" — один із найбільших комплексів перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Після атаки над містом здійнявся густий чорний дим, а російське видання Astra на основі OSINT-аналізу підтвердило влучання по території термінала. Атака відбулася в день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, який тривав до 6 червня.

У ніч на 30 травня Сили безпілотних систем України завдали удару по військовому аеродрому в Таганрозі Ростовської області. За попередніми даними, серед уражених цілей були ракетний комплекс "Іскандер" і два літаки Ту-142.

Того ж дня українські безпілотники атакували низку об’єктів на території РФ та в окупованому Криму. Зокрема, під удар потрапив танкер так званого "тіньового флоту", а також нафтобази в Таганрозі та Феодосії.