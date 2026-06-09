Скандал с фотосессиями в маках: фермер объяснил, почему перепахал популярное поле во Львовской области (видео)

Вблизи Ожидова Львовской области перепахали популярное поле с маками, которое в последние дни массово посещали для фотосессий. Владелец поля Сергей Шелемба заявил, что это было запланированной частью аграрных работ, а дальше на участке планируют высадить фасоль.

Об этом он сообщил в комментарии изданию ZAXID.NET.

По его словам, на поле были посеяны сидераты — растения, которые используют для улучшения почвы. После завершения их цикла посевы передисковали и завернули в землю.

"Там были посеяны сидераты. Мы их посеяли, чтобы улучшить почву. Сейчас мы все передисковали и загнали в землю. Это все будет перегнивать и отдавать микроэлементы. Далее планируем посадить фасоль. Фасоль лучше", — рассказал Сергей Шелемба.

Фермер также опроверг информацию о том, что он якобы жаловался на большое количество посетителей. По его словам, массовые фотосессии не нанесли полю никакого вреда.

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"Это ложь, никто со мной не общался. Я сам смеялся с того, что людям во время войны интересны фотографирования, интересно выставлять фото, как они красиво выглядят, когда на войне гибнут ребята. Я считаю, что не время делать такие фотосессии. Но это право выбора каждого человека", — сказал фермер.

Шелемба также отметил, что несмотря на популярность локации среди посетителей, создавать там туристический объект он не планирует. По данным издания, массовое посещение макового поля не повредило посевов, тогда как на Киевщине толпы людей вытоптали посевы рыжика во время фотосессий.

Напомним, что на фоне популярности фотосессий в цветущих маках фермеры все чаще жалуются на повреждение посевов. Посетители вытаптывают растения, прокладывают тропы между рядами и даже заезжают на поля транспортом, из-за чего аграрии несут убытки. За повреждение урожая нарушителям могут грозить штрафы, компенсация нанесенного ущерба, а в отдельных случаях — судебные иски и уголовная ответственность.

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