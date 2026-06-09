Скандал із фотосесіями в маках: фермер пояснив, чому переорав популярне поле на Львівщині (відео)

Поблизу Ожидова Львівської області переорали популярне поле з маками, яке останніми днями масово відвідували для фотосесій. Власник поля Сергій Шелемба заявив, що це було запланованою частиною аграрних робіт, а далі на ділянці планують висадити квасолю.

Про це він повідомив у коментарі виданню ZAXID.NET.

За його словами, на полі були посіяні сидерати — рослини, які використовують для покращення ґрунту. Після завершення їхнього циклу посіви передискували та загорнули в землю.

“Там були посіяні сидерати. Ми їх посіяли, щоб покращити ґрунт. Зараз ми все передискували й загнали в землю. Це все буде перегнивати й віддаватиме мікроелементи. Далі плануємо посадити квасолю. Квасоля краща”, — розповів Сергій Шелемба.

Фермер також спростував інформацію про те, що він нібито скаржився на велику кількість відвідувачів. За його словами, масові фотосесії не завдали полю жодної шкоди.

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“Це брехня, ніхто зі мною не спілкувався. Я сам сміявся з того, що людям під час війни цікаві фотографування, цікаво виставляти фото, як вони красиво виглядають, коли на війні гинуть хлопці. Я вважаю, що не час робити такі фотосесії. Але це право вибору кожної людини”, — сказав фермер.

Шелемба також зазначив, що попри популярність локації серед відвідувачів, створювати там туристичний об’єкт він не планує. За даними видання, масове відвідування макового поля не пошкодило посівів, тоді як на Київщині натовпи людей витоптали посіви рижію під час фотосесій.

Нагадаємо, що на тлі популярності фотосесій у квітучих маках фермери дедалі частіше скаржаться на пошкодження посівів. Відвідувачі витоптують рослини, прокладають стежки між рядами та навіть заїжджають на поля транспортом, через що аграрії зазнають збитків. За пошкодження врожаю порушникам можуть загрожувати штрафи, компенсація завданої шкоди, а в окремих випадках — судові позови та кримінальна відповідальність.

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