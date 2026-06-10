После волны критики: Лубинец объяснил, кто обнимается на видео встречи с омбудсменом РФ

В сети распространилось видео со встречи украинской и российской делегаций во время переговоров омбудсманов, на котором зафиксированы объятия между отдельными участниками. Украинская сторона объяснила, что люди, которые попали в кадр, не входят в состав официальной команды уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Как рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире "Радио Свобода", лица, которые были замечены на видео во время встречи с российским уполномоченным по правам человека, не являются работниками его офиса. По его словам, эти люди не имеют отношения к институту омбудсмена Украины. Он также отметил, что встреча происходила на территории Беларуси с участием представителей различных сторон, в частности структур, которые он связал со спецслужбами трех стран.

Также Лубинец добавил, что во время таких переговоров украинская сторона применяет различные подходы для достижения практических результатов, прежде всего в вопросах обмена военнопленными.

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В частности, на кадры с объятиями на заднем плане обратили внимание пользователи Threads. Многих заинтересовало, кто именно попал в этот момент на видео и почему между участниками встречи было настолько теплое приветствие.

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В то же время часть комментаторов выразила мнение, что главная проблема заключается не в том, кто кому жал руку или обнимался, а в самом факте публикации таких кадров. По их мнению, самой большой ошибкой стало то, что видео вообще оказалось в открытом доступе.

Кроме того, издание отметило, что 5 июня состоялась первая встреча украинского омбудсмена с новоназначенной российской уполномоченной по правам человека. Она пришлась на день очередного обмена пленными между Украиной и РФ. В общем, переговоры между сторонами продолжались более трех часов и были сосредоточены на гуманитарных вопросах и механизмах дальнейших обменов.

Ранее должность уполномоченного по правам человека в России в течение 2016-2026 годов занимала Татьяна Москалькова. Однако в мае 2026 года ее сменила Яна Лантратова. В Украине ее имя фигурирует в уголовных производствах, касающихся, в частности, вероятных нарушений во время депортаций украинских детей в 2022 году.

Напомним, во время встречи омбудсманов Украины и РФ стороны договорились начать взаимодействие с "чистого листа" и упростить обмен документами для граждан. Также обсуждали верификацию военнопленных и возможность допуска международных миссий к местам их содержания. Отдельно Украина отметила приоритетное возвращение тяжелораненых, тяжелобольных и наиболее долго удерживаемых пленных.

Также Фокус писал, что 5 июня состоялся обмен пленными 185 на 185. В Украину вернулись бойцы Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, а также один гражданский.