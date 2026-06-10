Після хвилі критики: Лубінець пояснив, хто обіймається на відео зустрічі з омбудсменкою РФ

У мережі поширилося відео зі зустрічі української та російської делегацій під час перемовин омбудсманів, на якому зафіксовано обійми між окремими учасниками. Українська сторона пояснила, що люди, які потрапили в кадр, не входять до складу офіційної команди уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Як розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі "Радіо Свобода", особи, які були помічені на відео під час зустрічі з російською уповноваженою з прав людини, не є працівниками його офісу. За його словами, ці люди не мають відношення до інституції омбудсмана України. Він також зазначив, що зустріч відбувалася на території Білорусі за участі представників різних сторін, зокрема структур, які він пов’язав зі спецслужбами трьох країн.

Також Лубінець додав, що під час таких переговорів українська сторона застосовує різні підходи для досягнення практичних результатів, насамперед у питаннях обміну військовополоненими.

Відео дня

Зокрема, на кадри з обіймами на задньому плані звернули увагу користувачі Threads. Багатьох зацікавило, хто саме потрапив у цей момент на відео та чому між учасниками зустрічі було настільки тепле привітання.

Публікація у Threads Фото: скриншот

Водночас частина коментаторів висловила думку, що головна проблема полягає не в тому, хто кому тиснув руку чи обіймався, а в самому факті публікації таких кадрів. На їхню думку, найбільшою помилкою стало те, що відео взагалі опинилося у відкритому доступі.

Крім того, видання зазначило, що 5 червня відбулася перша зустріч українського омбудсмана з новопризначеною російською уповноваженою з прав людини. Вона припала на день чергового обміну полоненими між Україною та РФ. Загалом, перемовини між сторонами тривали понад три години та були зосереджені на гуманітарних питаннях і механізмах подальших обмінів.

Раніше посаду уповноваженої з прав людини в Росії упродовж 2016–2026 років обіймала Тетяна Москалькова. Однак травні 2026 року її змінила Яна Лантратова. В Україні її ім’я фігурує у кримінальних провадженнях, що стосуються, зокрема, ймовірних порушень під час депортацій українських дітей у 2022 році.

Нагадаємо, під час зустрічі омбудсманів України та РФ сторони домовилися почати взаємодію з "чистого аркуша" та спростити обмін документами для громадян. Також обговорювали верифікацію військовополонених і можливість допуску міжнародних місій до місць їх утримання. Окремо Україна наголосила на пріоритетному поверненні важкопоранених, тяжкохворих і найдовше утримуваних полонених.

Також Фокус писав, що 5 червня відбувся обмін полоненими 185 на 185. В Україну повернулися бійці Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, а також один цивільний.