В Киеве избавились от советской звезды со стелы на въезде в город (видео)

10 июня в столице избавились от очередного советского памятника. Со стелы, расположенной при одном из въездов в Киев, демонтировали звезду.

Эта советская звезда возвышалась на стеле "Киев — город-герой" при въезде в столицу со стороны Обуховской трассы. Об этом днем сообщили в Telegram-канале "Киевдемонтаж".

"На въезде в столицу со стороны Обуховской трассы, на стеле "Киев — город-герой", демонтировали советскую наградную звезду", — говорится в сообщении.

Памятный советский знак отцепили от креплений на потолке и сняли. После этого звезду должны передать в Государственный музей авиации имени А. К. Антонова, где она пополнит коллекцию.

Сама архитектурная композиция стелы пока продолжает оставаться на своем историческом месте.

Стоит заметить, что решение о демонтаже звезды Киевский городской совет принял еще 18 декабря 2025 года. Тогда же городские депутаты поддержали устранение из публичного пространства других объектов, в частности памятников Михаилу Булгакову, Анне Ахматовой и Михаилу Глинке.

Відео дня

Киев лишают советского наследия

За несколько дней до этого, 4 июня, в столице избавились от памятника русскому писателю Михаилу Булгакову. Фокус рассказывал, какой была реакция жителей на это событие.

После этого в сети развернулась дискуссия о том, кем заменить памятник Булгакову. Руководитель Института информационной безопасности Артем Биденко предлагал на этом месте на Андреевском спуске установить памятник ирландскому писателю Джеймсу Джойсу, который считается одним из самых влиятельных авторов прошлого века. В то же время многие украинцы с этим не согласились и предложили поставить на этом месте памятник украинскому деятелю.

Ранее телеведущий Анатолий Анатолич отреагировал на демонтаж памятника Булгакову в Киеве.