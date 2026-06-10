У Києві позбулися радянської зірки зі стели на в'їзді до міста (відео)

10 червня у столиці позбулися чергової радянської пам'ятки. Зі стели, розташованої при одному з в'їздів до Києва, демонтували зірку.

Ця радянська зірка височіла на стелі "Київ — місто-герой" при в'їзді до столиці з боку Обухівської траси. Про це вдень повідомили у Telegram-каналі "Київдемонтаж".

"На в’їзді до столиці з боку Обухівської траси, на стелі "Київ — місто-герой", демонтували радянську нагородну зірку", — йдеться у повідомленні.

Пам'ятний радянський знак відчепили від кріплень на стелі та зняли. Після цього зірку мають передати до Державного музею авіації імені О. К. Антонова, де вона поповнить колекцію.

Сама архітектурна композиція стели наразі продовжує залишатися на своєму історичному місці.

Варто зауважити, що рішення про демонтаж зірки Київська міська рада ухвалила ще 18 грудня 2025 року. Тоді ж міські депутати підтримали усунення з публічного простору інших об'єктів, зокрема пам’ятників Михайлу Булгакову, Анні Ахматовій та Михайлу Глінці.

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За кілька днів до цього, 4 червня, у столиці позбулися пам'ятника російському письменнику Михайлу Булгакову. Фокус розповідав, якою була реакція мешканців на цю подію.

Після цього у мережі розгорнулася дискусія про те, ким замінити пам'ятник Булгакову. Керівник Інституту інформаційної безпеки Артем Біденко пропонував на цьому місті на Андріївському узвозі встановити пам'ятник ірландському письменнику Джеймсу Джойсу, що вважається одним із найвпливовіших авторів минулого століття. Водночас багато українців із цим не погодилися і запропонували поставити на цьому місці пам'ятник українському діячеві.

Раніше телеведучий Анатолій Анатоліч відреагував на демонтаж пам'ятника Булгакову у Києві.