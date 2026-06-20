Может уходить от ответственности: семья убитого 5-летнего Кирилла Тлявова бьет тревогу из-за мобилизации обвиняемого

Семья и представители Кирилла Тлявова, погибшего от пули в Переяславе 7 лет назад, обратились в Министерство обороны с просьбой отменить приказ о мобилизации бывшего полицейского Ивана Приходько. Он обвиняется в деле об убийстве по неосторожности.

Представители погибшего мальчика настаивают на том, чтобы в Минобороны проверили законность и основания мобилизации Приходько, поскольку опасаются, что таким образом обвиняемый может уйти от ответственности. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказала представительница семьи Эльвира Лазаренко.

В письме в ведомство говорится, что действия Ивана Приходько, о мобилизации которого стало известно около недели назад, "имеют признаки искусственного создания условий для уклонения от явки в суд и затягивания судебного процесса". Кроме того, адвокаты направили запросы в Командование Сухопутных войск ВСУ и в воинскую часть, чтобы проверить нахождение обвиняемого в рядах ВСУ и его возможность приезжать на судебные заседания или участвовать в них в онлайн-формате.

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Лазаренко пояснила, что Приходько может использовать мобилизацию как повод для приостановки производства по делу, ведь в 2029 году должны истечь сроки давности по обвинениям в хулиганстве, а также в хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

"Мы считаем, что таким образом он хочет избежать риска быть привлеченным к ответственности", — отметила представительница семьи.

Кроме того, семья убитого мальчика подала жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с чрезмерной длительностью судебного разбирательства в Украине, ведь с момента трагедии прошло уже 7 лет.

"Государство не смогло рассмотреть это дело, и за это время истек срок давности по делу об убийстве по неосторожности", — пояснила Лазаренко.

Сторона потерпевших надеется, что решение европейского суда будет способствовать ускорению рассмотрения дела в Украине.

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова в Киевской области: что известно

Кирилл Тлявов, погибший от пули в Переяславе 7 лет назад Фото: Вести

5-летний Кирилл Тлявов скончался 3 июня 2019 года в больнице от огнестрельного ранения в голову. Четверо человек, среди которых были двое полицейских, вечером 1 июня распивали алкоголь и стреляли по металлическим банкам во дворе. Одна из пуль попала в ребенка, который находился в соседнем дворе.

В мае 2025 года суд вынес приговор бывшему полицейскому Приходько, который получил 4 года лишения свободы. Суд также постановил взыскать с него миллион гривен в пользу семьи мальчика. Второй полицейский получил два года условного срока, ещё двух человек суд оправдал.

Балистическую экспертизу по делу проводили дважды из-за противоречивых данных. Результаты второй экспертизы показали, что ребенок скончался в результате прямого попадания пули, а не рикошета.