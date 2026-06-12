Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова в Киевской области: обвиняемого бывшего полицейского призвали в ряды ВСУ
Бывшего полицейского Ивана Приходько, обвиняемого в непредумышленном убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе 7 лет назад, призвали в Вооруженные силы Украины.
В связи с мобилизацией адвокаты Приходько просят суд приостановить рассмотрение дела об убийстве мальчика до окончания войны. Об этом 11 июня сообщило "Суспільне".
Адвокат обвиняемого Виктор Чевгуз подтвердил эту информацию в комментарии журналистам. Известно, что мужчину мобилизовали в марте представители ТЦК. Несмотря на рождение третьего ребенка, отсрочку он не оформлял. Сейчас Иван Приходько воюет в составе одного из подразделений в Донецкой области.
Стоит отметить, что приговор по делу об убийстве 5-летнего мальчика в Киевской области суд вынес ещё в мае 2023 года. Тогда бывший полицейский получил 4 года тюремного заключения, а также суд постановил взыскать с него миллион гривен в пользу семьи.
В настоящее время дело рассматривается в апелляционной инстанции.
"Суспільне" сообщает, что последнее заседание по этому делу состоялось 5 июня в Киевском апелляционном суде. Тогда адвокат представил справку, подтверждающую зачисление Приходько в одно из боевых подразделений.
"Согласно УПК (в случае мобилизации — прим. ред.), производство по делу в отношении обвиняемого приостанавливается и выделяется отдельное производство", — сказал Чевгуз журналистам.
В настоящее время обвиняемый подал рапорт об увольнении, однако его рассмотрение может занять около полугода, сообщил адвокат. Если в увольнении будет отказано, адвокат будет добиваться его через суд.
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: что известно
Кирилл Тлявов, которому на тот момент было 5 лет, погиб 3 июня 2019 года от пулевого ранения в голову. Четверо человек, в том числе 2 полицейских, вечером 1 июня распивали алкоголь и решили пострелять по металлическим банкам во дворе. Одна из пуль попала в ребенка, который находился в соседнем дворе.
Обвиняемого по делу Приходько хотели освободить из-под стражи и отправить на фронт.
Экспертиза по делу была противоречивой и проводилась дважды. Результаты второй экспертизы по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова показали, что ребенок скончался в результате прямого попадания пули, а не рикошета.