Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова в Киевской области: обвиняемого бывшего полицейского призвали в ряды ВСУ

Бывшего полицейского Ивана Приходько, обвиняемого в непредумышленном убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе 7 лет назад, призвали в Вооруженные силы Украины.

В связи с мобилизацией адвокаты Приходько просят суд приостановить рассмотрение дела об убийстве мальчика до окончания войны. Об этом 11 июня сообщило "Суспільне".

Адвокат обвиняемого Виктор Чевгуз подтвердил эту информацию в комментарии журналистам. Известно, что мужчину мобилизовали в марте представители ТЦК. Несмотря на рождение третьего ребенка, отсрочку он не оформлял. Сейчас Иван Приходько воюет в составе одного из подразделений в Донецкой области.

Стоит отметить, что приговор по делу об убийстве 5-летнего мальчика в Киевской области суд вынес ещё в мае 2023 года. Тогда бывший полицейский получил 4 года тюремного заключения, а также суд постановил взыскать с него миллион гривен в пользу семьи.

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В настоящее время дело рассматривается в апелляционной инстанции.

5-летний Кирилл Тлявов, погибший от пули полицейского в 2019 году Фото: УНИАН

"Суспільне" сообщает, что последнее заседание по этому делу состоялось 5 июня в Киевском апелляционном суде. Тогда адвокат представил справку, подтверждающую зачисление Приходько в одно из боевых подразделений.

"Согласно УПК (в случае мобилизации — прим. ред.), производство по делу в отношении обвиняемого приостанавливается и выделяется отдельное производство", — сказал Чевгуз журналистам.

В настоящее время обвиняемый подал рапорт об увольнении, однако его рассмотрение может занять около полугода, сообщил адвокат. Если в увольнении будет отказано, адвокат будет добиваться его через суд.

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: что известно

Кирилл Тлявов, которому на тот момент было 5 лет, погиб 3 июня 2019 года от пулевого ранения в голову. Четверо человек, в том числе 2 полицейских, вечером 1 июня распивали алкоголь и решили пострелять по металлическим банкам во дворе. Одна из пуль попала в ребенка, который находился в соседнем дворе.

Обвиняемого по делу Приходько хотели освободить из-под стражи и отправить на фронт.

Экспертиза по делу была противоречивой и проводилась дважды. Результаты второй экспертизы по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова показали, что ребенок скончался в результате прямого попадания пули, а не рикошета.