Вбивство 5-річного Кирила Тлявова на Київщині: обвинуваченого колишнього поліціянта мобілізували до лав ЗСУ

Колишнього поліцейського Івана Приходька, обвинуваченого у вбивстві з необережності 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі 7 років тому, мобілізували до Збройних сил України.

Через мобілізацію адвокати Приходька просять суд зупинити слухання у справі про вбивство хлопчика до кінця війни. Про це 11 червня повідомило "Суспільне".

Адвокат обвинуваченого Віктор Чевгуз підтвердив цю інформацію у коментарі журналістам. Відомо, що чоловіка мобілізували у березні представники ТЦК. Попри народження третьої дитини, відстрочки він не оформлював. Зараз Іван Приходько воює у складі одного з підрозділів у Донецькій області.

Варто зауважити, що вирок у справі про вбивство 5-річного хлопчика на Київщині суд виніс ще у травні 2023 року. Тоді колишній поліціянт отримав 4 роки тюремного ув'язнення, а також з нього суд постановив стягнути мільйон гривень на користь родини.

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Зараз розгляд справи відбувається в апеляційній інстанції.

5-річний Кирило Тлявов, який загинув від кулі поліцейського у 2019 році Фото: УНІАН

"Суспільне" пише, що останнє засідання у цій справі відбулося 5 червня у Київському апеляційному суді. Тоді адвокат надав довідку, що підтверджує зарахування Приходька до одного з бойових підрозділів.

"Згідно КПК, (у випадку мобілізації — ред.), справа відносно обвинуваченого призупиняється і виділяється окреме провадження", — сказав Чевгуз журналістам.

Наразі обвинувачений скерував рапорт на звільнення, однак його можуть розглядати близько пів року, розповів адвокат. Якщо у звільненні буде відмовлено, адвокат буде домагатися його через суд.

Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: що відомо

Кирило Тлявов, якому було на той момент 5 років, загинув 3 червня 2019 через кульове поранення в голову. Четверо людей, у тому числі 2 поліцейських, увечері 1 червня розпивали алкоголь і вирішили постріляти по металевих банках у дворі. Одна з куль поцілила в дитину, яка була в сусідньому дворі.

Обвинуваченого у справі Приходька хотіли звільнити з-під варти та відправити на фронт.

Експертиза у справі була суперечливою і проводилася двічі. Результати другої експертизи в справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова показали, що дитина померла через пряме влучення кулі, а не рикошет.