Може уникати відповідальності: сім'я вбитого 5-річного Кирила Тлявова б'є на сполох через мобілізацію обвинуваченого

Родина та представники Кирила Тлявова, якого загинув від кулі у Переяславі 7 років тому, звернулася до Міністерства оборони, аби скасувати наказ про мобілізацію колишнього поліціянта Івана Приходька. Він обвинувачений у справі за вбивство з необережності.

Представники загиблого хлопчика прагнуть, щоб у Міноборони перевірили законність та підстави мобілізації Приходька, оскільки побоюються, що у такий спосіб обвинувачений може уникати відповідальності. Про це у коментарі "Суспільному" розповіла представниця сім'ї Ельвіра Лазаренко.

У листі до відомства йдеться, що дії Івана Приходька, про мобілізацію якого стало відомо близько тижня тому, "мають ознаки штучного створення умов для ухилення від явки до суду та затягування судового процесу". Окрім цього, адвокати скерували запити до Командування Сухопутних військ ЗСУ та військової частини, аби перевірити перебування обвинуваченого у лавах ЗСУ і його можливості приїжджати на судові засідання чи відвідувати їх в онлайн-форматі.

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Лазаренко пояснила, що Приходько може використовувати мобілізацію як привід зупинити провадження, адже у 2029 році мають спливати строки давності щодо хуліганства та зберігання і носіння вогнепальної зброї і припасів.

"Ми вважаємо, що таким чином він хоче прибрати ризик бути притягнутим до відповідальності", — зазначила представниця родини.

Окрім того, родина вбитого хлопчика подала скаргу щодо надмірної тривалості судового процесу в Україні до Європейського суду з прав людини, адже з моменту трагедії минуло 7 років.

"Держава не змогла розглянути це провадження і за цей час сплив строк давності за вбивство з необережності", — пояснила Лазаренко.

Сторона потерпілих сподівається, що ухвалення рішення європейського суду вплине на пришвидшення розгляду справи в Україні.

Вбивство 5-річного Кирила Тлявова на Київщині: що відомо

Кирило Тлявов, який загинув від кулі у Переяславі 7 років тому Фото: covid-ukr

5-річний Кирило Тлявов помер 3 червня 2019 року у лікарні через кульове поранення в голову. Четверо осіб, серед яких було 2 поліцейських, увечері 1 червня розпивали алкоголь і стріляли по металевих банках у дворі. Одна з куль поцілила в дитину, яка перебувала в сусідньому дворі.

У травні 2025 року суд виніс вирок експоліцейському Приходьку, який отримав 4 роки ув'язнення. Суд постановив також стягнути мільйон гривень з нього на користь сім'ї хлопчика. Другий поліцейський отримав два роки умовно, ще двох осіб суд виправдав.

Балістичну експертизу у справі проводили двічі через суперечливі дані. Результати другої експертизи продемонстрували, що дитина померла через пряме влучення кулі, а не рикошет.