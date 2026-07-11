Подростки показали, как мародерствуют на разрушенном складе Philip Morris в Киеве

В ночь на 8 июля во время массированного удара по Киеву российская армия уничтожила склад американской табачной компании Philip Morris.

Спустя несколько дней в столичных пабликах появилось видео, как подростки проникли в разрушенное здание и разгуливают внутри, вынося оттуда продукцию. Среди прочих кадры опубликовал и Telegram-канал "Киевский движ".

"Подростки мародерствуют на складах "Филип Моррис" после последнего прилета", — говорится в подписи к видео.

В комментарии автор съемки хвастается: "Мы столько стиков вынесли".

Как видно на кадрах, в посещении минимум трое несовершеннолетних. Один из них снимает своих друзей, а также показывает стеллажи с коробками и масштабы повреждений.

В полиции Киева видео, как и действия подростков на момент написания материала не комментировали.

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Удар по складу Philip Morris 8 июля: детали

Российские оккупанты ударили ракетами и дронами по Киеву 8 июля. Под атакой, среди прочего, оказались и склады с продуктами питания, парфюмерией, табачными изделиями, автозапчастями и строительными материалами в Деснянском и Святошинском районах. Пострадал, в том числе, и склад компании Philip Morris.

Это был уже четвертый удар по производителю табачных изделий за время полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

Никто из сотрудников компании не пострадал, поскольку во время тревоги все работники находились в укрытии в соответствии с протоколами безопасности. Также руководство заверило, что проблем с поставками продукции не будет.

Напомним, в марте 2022 года Philip Morris International отозвала инвестициии в РФ на сумму в $150 миллионов.

Также сообщалось, что Philip Morris вошел топ-3 лучших работодателей Украины 2023 по версии Forbes.