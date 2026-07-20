Вместо каникул: дети в Киеве помогают расчищать завалы после атаки РФ (видео)

Киевские дети во время летних каникул помогают убирать последствия разрушений после массированной российской атаки на столицу 19 июля. На видео они выносят строительный мусор в касках и перчатках.

Об этом сообщило издание ProKyiv Media, которое опубликовало соответствующее видео.

На кадрах видно, как дети присоединились к уборке последствий российского удара по Киеву.

В ночь на 19 июля Россия нанесла удар по Киеву и области, запустив около 40 баллистических ракет "Искандер-М", "Циркон" и С-400. Мониторинговые каналы отмечали, что это могло быть рекордное за одну ночь количество баллистических ракет, выпущенных по столице и ее окрестностям.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, удары и пожары были зафиксированы в Днепровском, Деснянском, Соломенском, Шевченковском и Святошинском районах. Горели жилые дома, общежитие, супермаркет, складские и другие нежилые здания, были повреждены автомобили.

Відео дня

В ГСЧС сообщили, что в результате атаки в Киеве погиб один человек, ещё 15 получили ранения. В Киевской области, в Бучанском районе, пострадали два человека, а пожар на двух складских зданиях охватил около 100 тысяч квадратных метров. К его ликвидации были привлечены более 200 спасателей, 73 единицы техники и три вертолета.

Напомним, в ночь на 19 июля в ходе массированной российской атаки значительные разрушения понес один из крупнейших логистических комплексов Украины — Amtel, расположенный в Бучанском районе.

Ранее также сообщалось, что, по словам основателя компании UKRTAC Севериона Дангадзе, в результате российского удара были уничтожены завод и склады предприятия, являющегося одним из крупных производителей военного снаряжения для Сил обороны Украины.