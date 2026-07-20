Замість канікул: діти в Києві допомагають розбирати завали після атаки РФ (відео)
Київські діти під час літніх канікул допомагають прибирати руйнування після масованої російської атаки на столицю 19 липня. На відео вони виносять будівельне сміття у касках і рукавичках.
Про це повідомило видання ProKyiv Media, яке опублікувало відповідне відео.
На кадрах видно, як діти долучилися до прибирання наслідків російського удару по Києву.
У ніч на 19 липня Росія атакувала Київ і область близько 40 балістичними ракетами "Іскандер-М", "Циркон" та С-400. Моніторингові канали зазначали, що це могла бути рекордна за одну ніч кількість балістичних ракет, випущених по столиці та її околицях.
За інформацією мера Києва Віталія Кличка, влучання та пожежі зафіксували у Дніпровському, Деснянському, Солом'янському, Шевченківському та Святошинському районах. Горіли житлові будинки, гуртожиток, супермаркет, складські та інші нежитлові будівлі, були пошкоджені автомобілі.
У ДСНС повідомили, що внаслідок атаки в Києві загинула одна людина, ще 15 отримали поранення. На Київщині в Бучанському районі постраждали двоє людей, а пожежа на двох складських будівлях охопила близько 100 тисяч квадратних метрів. До її ліквідації залучили понад 200 рятувальників, 73 одиниці техніки та три гелікоптери.
Нагадаємо, у ніч на 19 липня під час масованої російської атаки значних руйнувань зазнав один із найбільших логістичних комплексів України Amtel, розташований у Бучанському районі.
Раніше також повідомлялося, що, за словами засновника компанії UKRTAC Северіона Дангадзе, внаслідок російського удару було знищено завод і склади підприємства, яке є одним із великих виробників військового спорядження для Сил оборони України.