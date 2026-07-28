"Хотят отвлечь нас от Федорова": украинцы отреагировали мемами на слухи об ударе по Ирану (фото)

28 июля после сообщений мониторинговых Telegram-каналов о якобы возможном запуске Ираном трёх баллистических ракет по Украине украинский сегмент социальных сетей быстро наполнился мемами и шутками. Пользователи Threads и Telegram иронизировали как над самой информацией, так и над реакцией общества на неё.

Фокус собрал подборку мемов, которые создали украинцы после появления информации о возможной угрозе.

Одной из самых популярных шуток стал пост пользовательницы Threads, которая опубликовала скриншот переписки со своим братом. Она написала ему о сообщении относительно возможного удара со стороны Ирана, однако в ответ получила короткое сообщение, что 3 ракеты — "вообще ни о чем". Скриншот она подписала фразой: "Брат пьет кофе с гидозепамом", намекая на полное спокойствие собеседника.

Украинцы отреагировали мемами на слухи об ударе по Ирану Фото: Скриншот

Другие пользователи подшучивали над достоверностью сообщений о возможном обстреле. В частности, они иронизировали, что новость об ударе "пришла от кумы".

Відео дня

Украинцы отреагировали мемами на слухи об ударе по Ирану Фото: Скриншот

Среди других популярных шуток были следующие:

"Черт, вот уже Иран хочет обстрелять нас ракетами. Есть ещё желающие? Вставайте в очередь".

"Я уверен, что Иран хочет отвлечь нас от Федорова, но не могу это доказать".

Украинцы отреагировали мемами на слухи об ударе по Ирану Фото: Скриншот Украинцы отреагировали мемами на слухи об ударе по Ирану Фото: Скриншот

К этой волне юмора присоединился и комик Антон Тимошенко. В своём посте он пошутил: "Благодаря Украине Иран наконец-то начал интересоваться международным правом".

Украинцы отреагировали мемами на слухи об ударе по Ирану Фото: Скриншот

Кроме того, в соцсетях появились мемы о том, что теперь "комбинированный удар" якобы будет означать совместную атаку России и Ирана.

Украинцы отреагировали мемами на слухи об ударе по Ирану Фото: Скриншот

Отдельную ироничную открытку опубликовал Telegram-канал "єРАДАР". На изображении пользователей поздравили с "Днём ожидания баллистической угрозы со стороны Ирана".

Украинцы отреагировали мемами на слухи об ударе по Ирану Фото: єРадар/Telegram

Как отмечает издание "Телеграф", в условиях полномасштабной войны мемы для многих украинцев стали способом хотя бы немного снизить уровень стресса и тревоги. Именно поэтому почти каждая громкая новость быстро превращается в повод для шуток в соцсетях.

Украинцы отреагировали мемами на слухи об ударе по Ирану Фото: Скриншот Украинцы отреагировали мемами на слухи об ударе по Ирану Фото: Скриншот

В то же время юмор не отменяет правил безопасности. Если объявляется воздушная тревога или официально предупреждают об угрозе, следует немедленно направиться в укрытие и следить за сообщениями Воздушных сил ВСУ, местных властей и других официальных источников.

Возможный удар Ирана по Украине — что об этом известно

Напомним, что недавно Иран обвинил Украину в якобы причастности к нападению на иранское торговое судно в Каспийском море, в результате которого, по утверждению Тегерана, погиб один моряк, а ещё один был ранен. После этого иранская сторона вызвала временного поверенного в делах Украины, вручила ему ноту протеста и пригрозила, что Киев "не останется без ответа".

Кроме того, издание Defense Express сообщало, что Иран имеет на вооружении баллистические ракеты средней дальности, которые теоретически способны достичь территории Украины непосредственно со своей территории. Наибольшую угрозу, по оценке аналитиков, представляет ракета "Хоррамшахр" с максимальной дальностью полета до 4000 км, хотя запасы таких ракет, как утверждается, существенно сократились после ударов по Израилю и атак США и Израиля по иранской военной инфраструктуре.

В частности, сегодня, 28 июля, в Telegram начали массово распространяться сообщения о якобы готовящемся Ираном ракетном ударе по Украине. В то же время официального подтверждения этой информации нет, а руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что на данный момент отсутствуют официальные данные о подготовке такого удара, хотя Иран потенциально располагает оружием, способным достичь территории Украины.