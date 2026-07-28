"Хочуть відволікти нас від Федорова": українці відреагували мемами на чутки про удар Ірану (фото)

28 липня після повідомлень моніторингових Telegram-каналів про нібито можливий запуск Іраном трьох балістичних ракет по Україні український сегмент соцмереж швидко заповнили меми та жарти. Користувачі Threads і Telegram іронізували як над самою інформацією, так і над реакцією суспільства на неї.

Фокус зібрав підбірку мемів, які створили українці після інформації про можливу загрозу.

Одним із найпопулярніших жартів став допис користувачки Threads, яка опублікувала скриншот листування з братом. Вона написала йому про повідомлення щодо можливого удару з боку Ірану, однак у відповідь отримала коротке повідомлення, що 3 ракети — "взагалі ні про що". Скриншот вона підписала фразою: "Брат п'є каву на гідозепамі", натякаючи на повний спокій співрозмовника.

Українці відреагували мемами на чутки про удар Ірану Фото: Скриншот

Інші користувачі жартували над достовірністю повідомлень про можливий обстріл. Зокрема, іронізували, що новина про удар "прийшла від куми".

Українці відреагували мемами на чутки про удар Ірану Фото: Скриншот

Серед інших популярних жартів були такі:

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"Капець, вже Іран хоче запустити по нас ракетами. Є ще бажаючі? Вставайте в чергу".

"Я впевнений, що Іран хоче відволікти нас від Федорова, але не можу це довести".

Українці відреагували мемами на чутки про удар Ірану Фото: Скриншот Українці відреагували мемами на чутки про удар Ірану Фото: Скриншот

До хвилі гумору долучився й комік Антон Тимошенко. У своєму дописі він пожартував: "Завдяки Україні Іран нарешті почав цікавитися міжнародним правом".

Українці відреагували мемами на чутки про удар Ірану Фото: Скриншот

Також у соцмережах з'явилися меми про те, що тепер "комбінований удар" нібито означатиме спільну атаку Росії та Ірану.

Українці відреагували мемами на чутки про удар Ірану Фото: Скриншот

Окрему іронічну листівку опублікував Telegram-канал "єРАДАР". На зображенні користувачів привітали із "Днем очікування балістичної загрози з Ірану".

Українці відреагували мемами на чутки про удар Ірану Фото: єРадар/Telegram

Як зазначає видання "Телеграф", під час повномасштабної війни меми для багатьох українців стали способом хоча б трохи знизити рівень стресу та тривоги. Саме тому майже кожна резонансна новина швидко перетворюється на тему для жартів у соцмережах.

Українці відреагували мемами на чутки про удар Ірану Фото: Скриншот Українці відреагували мемами на чутки про удар Ірану Фото: Скриншот

Водночас гумор не скасовує правил безпеки. Якщо оголошують повітряну тривогу або офіційно попереджають про загрозу, слід одразу пройти до укриття та стежити за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, місцевої влади й інших офіційних джерел.

Можливий удар Ірану по Україні — що про це відомо

Нагадаємо, що нещодавно Іран звинуватив Україну в нібито причетності до атаки на іранське торговельне судно в Каспійському морі, внаслідок якої, за твердженням Тегерана, загинув один моряк і ще один був поранений. Після цього іранська сторона викликала тимчасового повіреного у справах України, вручила йому ноту протесту та пригрозила, що Київ "не залишиться без відповіді".

Крім того, видання Defense Express писало, що Іран має на озброєнні балістичні ракети середньої дальності, які теоретично здатні досягти території України безпосередньо зі своєї території. Найбільшу загрозу, за оцінкою аналітиків, становить ракета Khorramshahr із максимальною дальністю польоту до 4000 км, хоча запаси таких ракет, як стверджується, суттєво скоротилися після ударів по Ізраїлю та атак США й Ізраїлю по іранській військовій інфраструктурі.

Зокрема, сьогодні, 28 липня, у Telegram почали масово поширюватися повідомлення про нібито підготовку Іраном ракетного удару по Україні. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації немає, а керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що наразі відсутні офіційні дані про підготовку такого удару, хоча Іран потенційно має зброю, здатну досягти території України.