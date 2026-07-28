Не стали ждать спецслужб: в Одесской области местные жители самостоятельно спасли из моря взрослых и ребенка (видео)

В Каролино-Бугазе в Одесской области, где днём 28 июля ветер унёс в море девятилетнего ребёнка, местные жители самостоятельно провели спасательную операцию.

Жители Каролино-Бугаза взяли с собой собственную надувную лодку с мотором и отправились на спасение ребёнка и двух взрослых, которые перед этим также вышли в море, чтобы помочь мальчику. Об этом пишет местный Telegram-канал "Одесса.Инфо".

По словам очевидцев, операция прошла успешно. И ребёнка, и двух взрослых удалось спасти и доставить на берег невредимыми. Кадры спасательной операции были опубликованы в сети.

Кадры спасения ребенка и двух взрослых из моря в Одесской области

Кроме того, как выяснилось, ребенок находился не на матрасе, как сообщалось изначально, а в надувном круге.

Стоит также напомнить, что после того, как девятилетнего мальчика унесло в море сильным ветром, сотрудники полиции, которых вызвали на место происшествия, не смогли ничего сделать. Полицейские заявили, что ничего не могут сделать, поскольку инцидент произошел на заминированной территории.

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Тогда один из отдыхающих не стал дожидаться разрешения военных, взял свой сапборд и поплыл за ребенком и его отцом. Однако им не удалось долгое время вернуться обратно: вероятно, из-за сильного течения и ветра.

В полиции пока не прокомментировали инцидент. Все обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Напомним, 28 июля в Одессе взорвался автомобиль: СБУ квалифицировала инцидент как террористический акт и сообщила подробности.

Ранее в Одессе также устроили "свадьбу" в салоне трамвая.