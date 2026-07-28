Не чекали на спецслужби: на Одещині місцеві жителі самотужки врятували з моря дорослих і дитину (відео)

У Кароліно-Бугазі на Одещині, де вітер вдень 28 липня відніс у море дев'ятирічну дитину, місцеві мешканці самі здійснили операцію з порятунку.

Мешканці Кароліно-Бугазу принесли власний надувний човен з мотором та відправилися на порятунок дитини і двох дорослих, які перед цим також вирушили у море, щоб допомогти хлопчику. Про це пише місцевий Telegram-канал "Одеса.Інфо".

За інформацією очевидців, ця операція минула успішно. І дитину, і двох дорослих вдалося врятувати та доправити до берега неушкодженими. Кадри порятунку поширили у мережі.

Кадри порятунку дитини та двох дорослих з моря на Одещині

Окрім того, як з'ясувалося, дитина перебувала не на матраці, як про це повідомляли спершу, а у надувному кругу.

Варто нагадати також, що після того, як дев'ятирічного хлопчика відніс у море сильний вітер, працівники поліції, яких викликали на місце інциденту, не змогли нічого зробити. Поліціянти заявили, що не можуть нічого вдіяти, оскільки інцидент стався на замінованій території.

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Тоді один із відпочивальників не став чекати на дозвіл військових, взяв свій сапборд і поплив за дитиною та її батьком. Однак вони не змогли тривалий час повернутися назад: ймовірно, через сильні течію та вітер.

У поліції поки не коментували інцидент. Усі обставини події наразі невідомі.

Нагадаємо, 28 липня в Одесі вибухнув автомобіль: СБУ кваліфікувала інцидент як терористичний акт та розповіла деталі.

Раніше також в Одесі влаштували "весілля" у салоні трамвая.