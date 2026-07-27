В Одесі влаштували "весілля" у салоні трамваю: чим розважили пасажирів (відео)
Жителі Одеси стали свідками імпровізованого весілля у трамваї, розповіли у мережі. Очевидці записали на відео наречену у білій сукні та нареченого в костюмі, які їхали у громадському транспорті та почали святкування. Пара молодят обіймалась і навіть станцювала для пасажирів одеського трамвая.
Кадри з весіллям у трамваї в Одесі з'явилось у мережі увечері 26 липня. У лаконічному повідомленні вказано, що молодята влаштували "весілля" у трамваї №13. Наречений та наречена включили пісню "Я і Сара" та розважали людей, стоячи в дальньому кінці салону. Інші відео показали, що були навіть танці між сидіннями.
Відео з одеським весіллям тривають близько пів хвилини. Бачимо наречену у білій пишній короткій сукні з весільним букетом у руках. Поруч — ймовірний наречений: чоловік вбраний у білу сорочку та чорні брюки, але не видно атрибутів молодого (наприклад, приколотого мікробукетика). Пара їхала у трамваї, ймовірно, на весільний бенкет, ідеться у дописі у пабліку "Курс Одесса". У дописі також "сумно" зауважується, що "пасажирів на банкет не покликали". Інші люди у транспорті не показували радісних емоцій від танців у громадському транспорті: ніхто не усміхався, не плескав у долоні, не вигукував слова підтримки. Тим часом бачимо, що оператор, який тримав камеру, задоволений, оскільки на останніх секундах показав, що все "ок".
Імена молодят, які добирались на весілля трамваєм, не відомі.
Історії з Одеси — деталі
Зазначимо, Фокус писав про історії з Одеси, про які повідомляли медіа протягом останніх років. Наприклад, у липні 2025 року сталась пригода з одеситкою, з якою поспілкувався місцевий блогер під ніком l.yoshik під час імпровізованого соцопитування. У жінки спитали, кого б вона обрала — "багатого папіка чи однолітка без грошей?" У відповідь одеситка відповіла, що не розуміє, про що ідеться і що вона взагалі з Шотландії. Після цієї фрази у мережі з'явились десятки мемів, які обігрували реакцію на дивне питання блогера. Люди писали власні відповіді, у яких згадували США, польський магазин "Бєдронку", німецьку вівчарку тощо.
Ще одна історія з Одеси пов'язана з голлівудським актором Сільвестром Сталлоне. З'ясувалось, що матір американської знаменитості родом в Одеси й що 20 років тому вона приїздила в Україну, щоб дізнатись про минуле родини.
Нагадуємо, є також інші історії з Одеси, пов'язані з мовними скандалами. Один з них стався у березні 2023 року: жінка у місцевому готелі скандалила про відсутність різниці між гривнями та рублями та вимагала російської мови.