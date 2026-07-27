В Одесі влаштували "весілля" у салоні трамваю: чим розважили пасажирів (відео)

Жителі Одеси стали свідками імпровізованого весілля у трамваї, розповіли у мережі. Очевидці записали на відео наречену у білій сукні та нареченого в костюмі, які їхали у громадському транспорті та почали святкування. Пара молодят обіймалась і навіть станцювала для пасажирів одеського трамвая.

Кадри з весіллям у трамваї в Одесі з'явилось у мережі увечері 26 липня. У лаконічному повідомленні вказано, що молодята влаштували "весілля" у трамваї №13. Наречений та наречена включили пісню "Я і Сара" та розважали людей, стоячи в дальньому кінці салону. Інші відео показали, що були навіть танці між сидіннями.

Відео з одеським весіллям тривають близько пів хвилини. Бачимо наречену у білій пишній короткій сукні з весільним букетом у руках. Поруч — ймовірний наречений: чоловік вбраний у білу сорочку та чорні брюки, але не видно атрибутів молодого (наприклад, приколотого мікробукетика). Пара їхала у трамваї, ймовірно, на весільний бенкет, ідеться у дописі у пабліку "Курс Одесса". У дописі також "сумно" зауважується, що "пасажирів на банкет не покликали". Інші люди у транспорті не показували радісних емоцій від танців у громадському транспорті: ніхто не усміхався, не плескав у долоні, не вигукував слова підтримки. Тим часом бачимо, що оператор, який тримав камеру, задоволений, оскільки на останніх секундах показав, що все "ок".

Відео дня

Імена молодят, які добирались на весілля трамваєм, не відомі.

Історії з Одеси — деталі

Зазначимо, Фокус писав про історії з Одеси, про які повідомляли медіа протягом останніх років. Наприклад, у липні 2025 року сталась пригода з одеситкою, з якою поспілкувався місцевий блогер під ніком l.yoshik під час імпровізованого соцопитування. У жінки спитали, кого б вона обрала — "багатого папіка чи однолітка без грошей?" У відповідь одеситка відповіла, що не розуміє, про що ідеться і що вона взагалі з Шотландії. Після цієї фрази у мережі з'явились десятки мемів, які обігрували реакцію на дивне питання блогера. Люди писали власні відповіді, у яких згадували США, польський магазин "Бєдронку", німецьку вівчарку тощо.

Ще одна історія з Одеси пов'язана з голлівудським актором Сільвестром Сталлоне. З'ясувалось, що матір американської знаменитості родом в Одеси й що 20 років тому вона приїздила в Україну, щоб дізнатись про минуле родини.

Нагадуємо, є також інші історії з Одеси, пов'язані з мовними скандалами. Один з них стався у березні 2023 року: жінка у місцевому готелі скандалила про відсутність різниці між гривнями та рублями та вимагала російської мови.