В Одессе устроили "свадьбу" в салоне трамвая: чем развлекали пассажиров (видео)

Жители Одессы стали свидетелями импровизированной свадьбы в трамвае, сообщили в сети. Очевидцы сняли на видео невесту в белом платье и жениха в костюме, которые ехали в общественном транспорте и начали празднование. Пара молодоженов обнималась и даже станцевала для пассажиров одесского трамвая.

Кадры со свадьбой в трамвае в Одессе появились в сети вечером 26 июля. В лаконичном сообщении указано, что молодожены устроили "свадьбу" в трамвае № 13. Жених и невеста включили песню "Я и Сара" и развлекали людей, стоя в дальнем конце салона. Другие видео показали, что были даже танцы между сиденьями.

Видео с одесской свадьбой длится около полуминуты. На нем видна невеста в белом пышном коротком платье со свадебным букетом в руках. Рядом — вероятный жених: мужчина, одетый в белую рубашку и черные брюки, но атрибутов жениха (например, приколотого микробукетика) не видно. Пара ехала в трамвае, вероятно, на свадебный банкет, говорится в посте в паблике "Курс Одесса". В посте также "с грустью" отмечается, что "пассажиров на банкет не пригласили". Остальные пассажиры не проявляли радостных эмоций от танцев в общественном транспорте: никто не улыбался, не хлопал в ладоши, не выкрикивал слов поддержки. Между тем видно, что оператор, державший камеру, доволен, поскольку в последние секунды показал, что всё "в порядке".

Відео дня

Имена молодоженов, которые добирались на свадьбу на трамвае, неизвестны.

Истории из Одессы — подробности

Отметим, что Фокус писал об историях из Одессы, о которых сообщали СМИ в последние годы. Например, в июле 2025 года произошел случай с одесситкой, с которой пообщался местный блогер под ником l.yoshik во время импровизированного соцопроса. У женщины спросили, кого бы она выбрала — "богатого папика или ровесника без денег?" В ответ одесситка ответила, что не понимает, о чем идет речь, и что она вообще из Шотландии. После этой фразы в сети появились десятки мемов, которые пародировали реакцию на странный вопрос блогера. Люди писали свои ответы, в которых упоминали США, польский магазин "Бедронка", немецкую овчарку и т. д.

Еще одна история из Одессы связана с голливудским актером Сильвестром Сталлоне. Выяснилось, что мать американской знаменитости родом из Одессы и что 20 лет назад она приезжала в Украину, чтобы узнать о прошлом своей семьи.

Напоминаем, что есть и другие истории из Одессы, связанные с языковыми скандалами. Один из них произошел в марте 2023 года: женщина в местном отеле устроила скандал, заявив, что между гривнами и рублями нет разницы, и потребовала, чтобы с ней разговаривали на русском языке.