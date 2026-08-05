Во Львове из-за жары вздулись трамвайные рельсы: что говорят в горсовете (фото)

Львов, как и большая часть Украины, находится под влиянием высоких показателей температуры воздуха, которых не выдерживают не то, что люди, а даже железо.

5 августа в областном центре зафиксировали деформацию трамвайных рельсов из-за жары, в связи с чем городские службы приняли решение об изменении части маршрутов, сообщается на сайте Львовского городского совета.

В частности, на трамвайных путях на улицах Лычаковской и Франко вздулись рельсы. Для ликвидации последствий и исправления геометрии путей выехали бригады службы колеи "Львовэлектротранса".

Железо не выдержало жару Фото: Львовский городской совет

Из-за дорожной ситуации во Львове возникли задержки в графике движения трамваев № 1, 2 и 7.

После завершения аварийно-восстановительных работ движение трамваев пообещали возобновить по привычным маршрутам.

Відео дня

Аналогичная ситуация имела место в Виннице в конце июня этого года, где из-за жары, которая достигала +35 градусов, буквально напротив мэрии вздулся трамвайный рельс.

Буквально 2 августа на 125 км автодороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин, вблизи села Иосифовка в Коростенском районе, из-за высокой температуры воздуха произошло деформирование и поднятие дорожного покрытия. Движение по этому участку было временно усложнено.

По прогнозам синоптиков, аномальная жара будет царить в Украине и завтра, 6 августа, однако уже к концу дня должны пройти локальные дожди, а в пятницу, 7 августа, понижение температуры заметят во всех регионах страны.