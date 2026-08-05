У Львові через спеку здулися трамвайні рейки: що говорять у міськраді (фото)

Львів, як і більша частина України, перебуває під впливом високих показників температури повітря, яких не витримують не те що люди, а навіть залізо.

5 серпня в обласному центрі зафіксували деформацію трамвайних рейок через спеку, у зв’язку з чим міські служби ухвалили рішення про зміну частини маршрутів, повідомляється на сайті Львівської міської ради.

Зокрема, на трамвайних коліях на вулицях Личаківській та Франка стався викид рейок. Для усунення наслідків та виправлення геометрії колій виїхали бригади служби колії "Львівелектротрансу".

Залізо не витримало спеки Фото: Львівська міська рада

Через дорожню ситуацію у Львові виникли затримки у розкладі руху трамваїв № 1, 2 та 7.

Після завершення аварійно-відновлювальних робіт обіцяють відновити рух трамваїв за звичними маршрутами.

Подібна ситуація сталася у Вінниці наприкінці червня цього року, де через спеку, яка сягала +35 градусів, буквально навпроти мерії вигнулася трамвайна рейка.

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Буквально 2 серпня на 125-му кілометрі автодороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин, поблизу села Йосипівка в Коростенському районі, через високу температуру повітря сталося деформування та підняття дорожнього покриття. Рух на цій ділянці було тимчасово ускладнено.

За прогнозами синоптиків, аномальна спека пануватиме в Україні й завтра, 6 серпня, проте вже до кінця дня мають пройти локальні дощі, а в п’ятницю, 7 серпня, зниження температури відчують у всіх регіонах країни.