Зеленский подписал указ о новом профессиональном празднике для бойцов ВСУ: кого и когда поздравлять

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 713/2026 и учредил День войск связи и кибербезопасности, который будет отмечаться 8 августа. При этом глава государства отменил решение одного из предыдущих президентов, действовавшее более 20 лет. Что изменилось после нового указа Зеленского?

Информация о подписании указа № 713/2026 об установлении 8 августа в качестве Дня войск связи и кибербезопасности появилась на портале президента днём 6 августа, за два дня до праздника. Указано, что новое решение отменяет указ № 154/2000, который определял 8 августа как День войск связи.

В тексте нового решения Зеленского указано, для чего оно было принято. Обоснование — отметить героизм бойцов Вооруженных сил связи и кибербезопасности, которые сражаются за свободу и независимость Украины.

День войск связи и кибербезопасности — указ № 713/2026 Зеленского Фото: Скриншот

День войск связи и кибербезопасности — подробности

В сети можно найти указ № 154/2000, отменённый Зеленским: на сайте Верховной Рады размещен этот лаконичный документ. В документе указано, что 8 августа — это День войск связи, и что праздник призван отметить заслуги этого рода войск в "укреплении обороноспособности государства". Решение об этом дне принимал ещё второй президент Леонид Кучма. Видно, что разница в решении нынешнего главы государства — в названии рода войск (добавилась кибербезопасность) и в обосновании.

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День войск связи — указ № 154/2000 Кучмы Фото: Скриншот

Войска связи и кибербезопасности — это род войск ВСУ, который до 2020 года назывался Главным управлением связи и информационных систем Генштаба. В 2020 году создали командование Войск связи и кибербезопасности: с 2020 по 2023 год им командовал Евгений Степаненко, а с 2023 года — Алексей Коваленко. Этот род войск состоит из ряда полков и штабов, входящих в состав Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-морских сил и Десантно-штурмовых войск. На странице связистов в Facebook — посты о воинах из разных подразделений и о важности военной связи, благодаря которой предупреждают об опасности, передают координаты целей, вызывают подкрепление и спасают жизни.

Отметим, что Фокус писал о датах, когда Украина отмечает другие подразделения Сил обороны. Например, 3 июля отмечается День армейской авиации: подразделения Сил обороны, выполняющие боевые задачи на линии фронта и эвакуирующие раненых бойцов. В состав армейской авиации входят вертолеты Ми-8, Ми-24 и другие, а командующий — полковник Павел Бардаков.

18 декабря — День военной контрразведки СБУ. В материале, посвященном этому празднику, Фокус рассказал о спецоперациях, проведенных бойцами этого подразделения Сил обороны. Среди них — подрыв подводной лодки "Варшавянка" ВС РФ и атака на Крымский мост.

Напоминаем, что в марте отмечается День СБУ: к этой дате подготовили подборку операций на линии фронта и в глубоком тылу ВС РФ.