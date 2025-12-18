18 декабря День военной контрразведки СБУ: кто взрывал "Варшавянку" и Крымский мост (видео)

Военная контрразведка Службы безопасности Украины создана 18 декабря 1991 года. С тех пор, 34 года подряд, специалисты департамента ловили преступников, угрожающие безопасности государства, и выполняли тайные задачи, которые иногда были достаточно громкими. К каким тайным операциям с громкими результатами причастна военная контрразведка СБУ?

Задача военной контрразведки — выявлять шпионов, террористов, диверсантов, предателей, вражеских агентов, защита военных объектов и остановка деятельности, которая угрожает безопасности Украины. За задачи, выполненные с 2022 года, глава СБУ Василий Малюк отдельно поблагодарил военных контрразведчиков, которые находятся в каждой бригаде ВСУ и выполняют боевые задачи. Фокус собрал несколько громких спецопераций, которые тайный департамент провел на море и в воздухе, а также на фронте и в тылу.

Военная контрразведка — обращение главы СБУ Василия Малюка

18 декабря День военной контрразведки — история департамента СБУ

В 1991 году Леонид Кравчук подписал указ №7 "О контрразведывательном обеспечении военных формирований", который превратил особый отдел Комитета государственной безопасности СССР в управление военной контрразведки СБУ. Цель работы обновленного ведомства — контрразведывательная деятельность в поддержку ВСУ, Нацгвардии и других Сил обороны. С 12 июля 2022 года начальником департамента военной контрразведки является Александр Александрович Дубровин (заменил Сергея Левченко).

Военная контрразведка СБУ — как выглядит шеврон Фото: Из открытых источников

Военная контрразведка СБУ — известные спецоперации

Удар по Крымскому мосту — "Хантер" и атака Sea Baby

17 июля 2023 года произошел второй удар по Крымскому мосту. Незаконное российское сооружение атаковали морские дроны Sea Baby с сотнями килограммов взрывчатки: детонация могла повредить бетонную армированную опору. В документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы. Крымский мост на бис" выяснилось, что в атаке участвовала военная контрразведка.

Бригадный генерал военной контрразведки СБУ "Хантер" рассказал, что работало пять морских дронов Sea Baby, которые двигались на скорости 80-90 км/ч двумя группами. Первые два дрона врезались в опоры, три — начали охотиться на фрегат "Адмирал Эссен". Подполковник военной контрразведки СБУ "Енот" уточнил, что эти дроны самоликвидировались, потому что не догнали фрегат.

Военная контрразведка СБУ — удар №2 по Крымскому мосту 17 июля 2023 года

Эволюция Sea Baby и третий удар по Крымскому мосту

3 июня 2025 года состоялся третий подрыв Крымского моста. СБУ сообщила, что к опорам прикрепили 1100 кг взрывчатки. Осенью 2025 года "Хантер" появился во время презентации улучшенных морских дронов Sea Baby. Выяснилось, что "Хантер" — это бригадный генерал СБУ Иван Лукашевич, начальник 13 управления СБУ. По его словам, новое поколение Sea Baby доставило к мосту тысячу тонн взрывчатки. Ко всему, новые версии беспилотника вооружили пулеметом с захватом и распознаванием цели и мини-установкой РСЗО "Град".

Военная контрразведка СБУ — эволюция дронов Sea Baby

Атаки на "теневой флот" РФ в Черном море

В ноябре-декабре 2025 года СБУ подтвердила атаки на три танкера "теневого флота" РФ. 29 ноября — удар по танкерам KAIRO и VIRAT, 10 декабря — танкер Dashan. В спецоперациях участвовали морские дроны Sea Baby и 13 управления СБУ, а также ВМС ВСУ.

Военная контрразведка СБУ — атаки Sea Baby на теневой флот РФ

Удар по подводной лодке РФ

15 декабря 2025 года СБУ сообщила, что провела спецоперацию по уничтожению российской подводной лодки проекта 636.3 "Варшавянка" в Военной бухте Новороссийска. Операцию провело 13 главное управление военной контрразведки совместно с ВМС ВСУ: использовали подводные дроны Sub Sea Baby. Спутниковые фото показали результаты: трещины в бетонном пирсе и подтопленная 60-метровая субмарина проекта "Варшавянка".

Военная контрразведка СБУ — удар по субмарине "Варшавянка" 15 декабря 2025 года

Фронтовые и тыловые задачи контрразведчиков СБУ

На портале СБУ есть информация о других направлениях деятельности военной контрразведки. Например, 17 декабря задержали "крота" ФСБ, который наводил ВС РФ на склады боеприпасов и дронов ВСУ. 11 декабря разоблачили агентку ФСБ, которая выманивала бойца ВСУ на свидание, чтобы потом взорвать. Кроме того, военная контрразведка СБУ отыскала агентку ФСБ, которая расставляла фотоловушки, агента-подрывника, корректировщицу воздушных ударов ВС РФ, установщика ретрансляторов, иностранца-наводчика ракет на Хмельницкую АЭС.

Военная контрразведка также работает непосредственно на линии фронта. Среди прочего, операторы дронов уничтожают военную технику ВС РФ. Например, летом взорвали 23 бронемашины, 74 артсистемы, почти 160 БпЛА различных типов и тому подобное.

18 декабря — День военной разведки СБУ: день, когда отмечают героизм и изобретательность военнослужащих и специалистов, которые успевают и ловить шпионов, и запускать фронтовые дроны, и бить Sea Baby по военным целям ВС РФ.

