18 грудня День військової контррозвідки СБУ: хто підривав "Варшавянку" та Кримський міст (відео)

Військова контррозвідка Служби безпеки України створена 18 грудня 1991 року. З того часу, 34 роки поспіль, фахівці департаменту ловили злочинців, які загрожували безпеці держави, та виконували таємні завдання, які інколи були досить гучними. До яких таємних операцій з гучними результатами причетна військова контррозвідка СБУ?

Завдання військової контррозвідки — виявляти шпигунів, терористів, диверсантів, зрадників, ворожих агентів, захист військових об'єктів та зупинка діяльності, яка загрожує безпеці України. За завдання, виконані з 2022 року, глава СБУ Василь Малюк окремо подякував військовим контррозвідникам, які перебувають у кожній бригаді ЗСУ та виконують бойові завдання. Фокус зібрав кілька гучних спецоперацій, які таємний департамент провів на морі та в повітрі, а також на фронті та в тилу.

Військова контррозвідка - звернення глави СБУ Василя Малюка

18 грудня День військової контррозвідки — історія департаменту СБУ

У 1991 році Леонід Кравчук підписав указ №7 "Про контррозвідувальне забезпечення військових формувань", який перетворив особливий відділ Комітету державної безпеки СРСР в управління військової контррозвідки СБУ. Мета роботи оновленого відомства — контррозвідувальна діяльність на підтримку ЗСУ, Нацгвардії та інших сил оборони. З 12 липня 2022 року начальником департаменту військової контррозвідки є Олександр Олександрович Дубровін (замінив Сергія Левченка).

Військова контррозвідка СБУ - як виглядає шеврон Фото: З відкритих джерел

Військова контррозвідка СБУ — відомі спецоперації

Удар по Кримському мосту — "Хантер" й атака Sea Baby

17 липня 2023 року стався другий удар по Кримському мосту. Незаконну російську споруду атакували морські дрони Sea Baby з сотнями кілограмів вибухівки: детонація могла пошкодити бетонному армовану опору. У документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс" з'ясувалось, що в атаці брала участь військова контррозвідка.

Бригадний генерал військової контррозвідки СБУ "Хантер" розповів, що працювало п'ять морських дронів Sea Baby, які рухались на швидкості 80-90 км/год двома групами. Перші два дрони врізались в опори, три — почали полювати на фрегат "Адмірал Ессен". Підполковник військової контррозвідки СБУ "Єнот" уточнив, що ці дрони самоліквідувались, бо не наздогнали фрегат.

Військова контррозвідка СБУ - удар №2 по Кримському мосту 17 липня 2023 року

Еволюція Sea Baby та третій удар по Кримському мосту

3 червня 2025 року відбувся третій підрив Кримського мосту. СБУ повідомила, що опори прикріпили 1100 кг вибухівки. Восени 2025 року "Хантер" з'явився під час презентації покращених морських дронів Sea Baby. З'ясувалось, що "Хантер" — це бригадний генерал СБУ Іван Лукашевич, начальник 13 управління СБУ. З його слів, нове покоління Sea Baby доставило до мосту тисячу тонн вибухівки. До всього, нові версії безпілотника озброїли кулеметом зі захопленням та розпізнаванням цілі й мініустановкою РСЗВ "Град".

Військова контррозвідка СБУ - еволюція дронів Sea Baby

Атаки на "тіньовий флот" РФ у Чорному морі

У листопаді-грудні 2025 року СБУ підтвердила атаки на три танкери "тіньового флоту" РФ. 29 листопада — удар по танкерах KAIRO та VIRAT, 10 грудня — танкер Dashan. У спецопераціях брали участь морські дрони Sea Baby та 13 управління СБУ, і також ВМС ЗСУ.

Військова контррозвідка СБУ - атаки Sea Baby на тіньовий флот РФ

Удар по підводному човну РФ

15 грудня 2025 року СБУ повідомила, що провела спецоперацію зі знищення російського підводного човна проєкту 636.3 "Варшавянка" у Військовій бухті Новоросійська. Операцію провело 13 головне управління військової контррозвідки спільно з ВМС ЗСУ: використовували підводні дрони Sub Sea Baby. Супутникові фото показали результати: тріщини в бетонному пірсі та підтоплена 60-метрова субмарина проєкту "Варшавянка".

Військова контррозвідка СБУ - удар по субмарині "Варшавянка" 15 грудня 2025 року

Фронтові й тилові завдання контррозвідників СБУ

На порталі СБУ є інформація про інші напрямки діяльності військової контррозвідки. Наприклад, 17 грудня затримали "крота" ФСБ, який наводив ЗС РФ на склади боєприпасів та дронів ЗСУ. 11 грудня викрили агентку ФСБ, яка виманювала бійця ЗСУ на побачення, щоб потім підірвати. Крім того, військова контррозвідка СБУ відшукала агентку ФСБ, яка розставляла фотопастки, агента-підривника, корегувальницю повітряних ударів ЗС РФ, встановлювачку ретрансляторів, іноземця-навідника ракет на Хмельницьку АЕС.

Військова контррозвідка також працює безпосередньо на лінії фронту. Серед іншого, оператори дронів знищують військову техніку ЗС РФ. Наприклад, влітку підірвали 23 бронемашини, 74 артсистем, майже 160 БпЛА різних типів тощо.

18 грудня — День військової розвідки СБУ: день, коли відзначають героїзм та винахідливість військовослужбовців та фахівців, які встигають і ловити шпигунів, і запускати фронтові дрони, і бити Sea Baby по військових цілях ЗС РФ.

