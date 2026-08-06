Зеленський підписав указ про нове професійне свято для бійців ЗСУ: кого і коли вітати

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №713/2026 й заснував День Військ зв'язку та кібербезпеки, який відзначатимуть 8 серпня. При цьому глава держави скасував рішення одного з попередніх президентів, яке діяло понад 20 років. Що змінилось після нового указу Зеленського?

Інформація про підписання указу №713/2026 про встановлення дати 8 серпня як Дня Військ зв'язку та кібербезпеки з'явилось на порталі президента вдень 6 серпня, за два дні до свята. Вказано, що нове рішення скасовує указ № 154/2000, який визначав 8 серпня як День військ зв'язку.

У тексті нового рішення Зеленського вказано, навіщо його видали. Обґрунтування — що відзначити героїзм бійців Військ зв'язку та кібербезпеки, які борються за свободу та незалежність України.

День військ зв'язку та кібербезпеки — указ №713/2026 Зеленського Фото: Скриншот

День військ зв'язку та кібербезпеки — деталі

У мережі можна відшукати указ №154/2000, який скасував Зеленський: на поталі Верховної Ради є цей лаконічний документ. У документі вказано, що 8 серпня — це День військ зв'язку, і що свято — для відзнаки заслуг цього виду військ у "зміцненні обороноздатності держави". Рішення щодо цього дня приймав ще другий президент Леонід Кучма. Бачимо, що різниця в рішення нинішнього глави держави — у назві роду військ (додалась кібербезпека) та в обґрунтуванні.

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День військ зв'язку — указ №154/2000 Кучми Фото: Скриншот

Війська зв'язку та кібербезпеки — це рід військ ЗСУ, які до 2020 року називались Головним управлінням зв'язку та інформаційних систем Генштабу. У 2020 році з'явилось командування Військ зв'язку та кібербезпеки: з 2020 по 2023 рік командував Євген Степаненко, а з 2023 — Олексій Коваленко. Цей вид військ складається з низки полків та штабів, які входять до складу Сухопутних військ, Повітряних сил, Військово-морський сил та Десантно-штурмових військ. На сторінці Facebook зв'язківців — дописи про воїнів з різних підрозлілів і про важливість військового зв'язку, завдяки якому попереджають про небезпеку, передають координати цілей, вкиликають підтримку та рятують життя.

Зазначимо, Фокус писав про дати, коли Україна відзначає інші підрозділ Сил оборони. Наприклад, 3 липня відзначають День армійської авіації: частини Сил оборони, яка виконує бойові задачі на лінії фронту та евакуює поранених бійців. До складу армійської авіації входять вертольоти Мі-8, Мі-24 та інші, а командувач — полковник Павло Бардаков.

18 грудня — День військової контррозвідки СБУ. У матеріалі, присвяченому цьому святу, Фокус розповів про спецоперації, які здійснили бійці цього підрозділу Сил оборони. Серед них — підрив субмарини "Варшавянка" ЗС РФ та атака на Кримський міст.

Нагадуємо, у березні відзначають День СБУ: до цієї дати зібрали підбірку операцій на лінії фронту та в глибокому тилу ЗС РФ.