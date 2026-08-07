Военные придумали дронам новое применение в жару: лайфхак от ВСУ (видео)
Украинские военные, которые по много дней находятся на позициях, несмотря на аномальную жару, придумали способ, как хоть немного освежить воздух.
Операторы дронов приспособили беспилотники для борьбы с жарой. Лайфхаки военных публикует Telegram-канал "Бавовна".
На одной из записей украинские защитники закрепили дрон в блиндаже и включили его. Пропеллеры аппарата помогают немного снизить температуру воздуха.
В другом случае военные прикрепили дрон рядом с форточкой и создали подобие мини-кондиционера, чтобы в доме было не так жарко.
Аномальная жара в Украине, которая держится уже не первый день, по прогнозам синоптиков, уже сегодня к вечеру пойдет на спад, а Украину постепенно накроют дожди, которые немного остудят воздух.
По прогнозам экспертов, аномальная жара в нашей стране может стать нормой, учитывая глобальное потепление.
Напомним, как украинские дроноводы показали подразделениям НАТО, что такое боевой темп.
Также сообщалось, как дроноводы ВСУ охотятся за пилотами ВС РФ.