Военные придумали дронам новое применение в жару: лайфхак от ВСУ (видео)

Украинские военные, которые по много дней находятся на позициях, несмотря на аномальную жару, придумали способ, как хоть немного освежить воздух.

Операторы дронов приспособили беспилотники для борьбы с жарой. Лайфхаки военных публикует Telegram-канал "Бавовна".

На одной из записей украинские защитники закрепили дрон в блиндаже и включили его. Пропеллеры аппарата помогают немного снизить температуру воздуха.

В другом случае военные прикрепили дрон рядом с форточкой и создали подобие мини-кондиционера, чтобы в доме было не так жарко.

Аномальная жара в Украине, которая держится уже не первый день, по прогнозам синоптиков, уже сегодня к вечеру пойдет на спад, а Украину постепенно накроют дожди, которые немного остудят воздух.

По прогнозам экспертов, аномальная жара в нашей стране может стать нормой, учитывая глобальное потепление.

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Напомним, как украинские дроноводы показали подразделениям НАТО, что такое боевой темп.

Также сообщалось, как дроноводы ВСУ охотятся за пилотами ВС РФ.