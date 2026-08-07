Військові придумали нове застосування дронів у спеку: лайфхак від ЗСУ (відео)
Українські військові, які вже багато днів перебувають на позиціях попри аномальну спеку, придумали спосіб, як хоча б трохи освіжити повітря.
Оператори дронів пристосували безпілотники для боротьби зі спекою. Лайфхаки військових публікує Telegram-канал "Бавовна".
На одному з відео українські захисники закріпили дрон у бліндажі та увімкнули його. Пропелери апарату допомагають трохи знизити температуру повітря.
В іншому випадку військові закріпили дрон поруч із кватиркою і створили щось на зразок мінікондиціонера, щоб у будинку не було так спекотно.
Аномальна спека в Україні, яка триває вже не перший день, за прогнозами синоптиків, вже сьогодні до вечора піде на спад, а Україну поступово накриють дощі, які трохи охолодять повітря.
За прогнозами експертів, аномальна спека в нашій країні може стати нормою, з огляду на глобальне потепління.
Нагадаємо, як українські оператори дронів продемонстрували підрозділам НАТО, що таке бойовий темп.
Також повідомлялося, як оператори дронів ЗСУ полюють на пілотів ЗС РФ.